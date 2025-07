Tūkstančiai žmonių Pamplonoje dalyvavo pirmajame bėgime su buliais

Kasryt 8 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku prasidedantis bulių bėgimas, vietinių vadinamas „encierro“, yra svarbiausias devynias dienas trunkančio festivalio, akcentas.

Buliai lėkė vingiuotomis akmenimis grįstomis gatvėmis. Kiekviename bėgime su buliais, kuris trunka nuo 2 iki 4 minučių, dalyvauja iki 4 tūkst. žmonių, bėgančių 846 metrus.

Dauguma dalyvių vilki tradicinius baltus marškinius ir kelnes, susijuosusių raudona juosta ir užsirišusių ant kaklo raudoną skarelę. Pramogautojai pirmąsias kelias sekundes bėga visai netoli bulių ragų ir ragina juos bėgti suvyniotu laikraščiu.

Tūkstančiai žiūrovų bėgimo su buliais varžybas stebi iš balkonų ir medinių barikadų palei trasą. Dar daugiau milijonų žmonių stebėjo įspūdingą reginį per tiesioginę televizijos transliaciją.

Festivalis prasideda tradicine „chupinazo” ceremonija, kai nuo miesto rotušės balkono paleidžiamas fejerverkas. Po to tūkstančiai pramogautojų laisto vienas kitą putojančiu arba raudonuoju vynu.

Nors nuo bulių ragų žmonės Pamplonos gatvėse žūsta retai, tačiau daugybė jų susižaloja krisdami arba susidūrę vieni su kitais. Medikai skuba gydyti sužeistuosius ir sunkiai sužeistuosius gabena į ligoninę.

Ispanijos dienraštis „El Pais“ pirmadienį pranešė, kad keli šventės dalyviai buvo sužeisti, tačiau nebuvo aišku, ar juos sužeidė bulių ragai.

Neoficialiais duomenimis, per pastarąjį šimtmetį per bulių bėgimus iš viso žuvo 15 žmonių. Bėgimas su buliai daugiausiai aukų pareikalavo 1980-ųjų liepos 13-ąją, kai buliai mirtinai sužalojo keturis žmones. Paskutinį kartą per bėgimą su buliai žmogus žuvo 2009-aisiais.

Likusią dienos dalį yra mėgaujamasi maistu, gėrimais, šokiais ir kultūrinėmis pramogomis, įskaitant bulių kautynes, per kurias bėgančius bulius vėliau tą pačią dieną nukauna profesionalūs matadorai.

Festivalis sulaukia daug kritikos.

Šeštadienį gyvūnų teisių gynėjai, protestuodami prieš San Fermino bėgimą su buliais, žygiavo per Pamploną, užsidėję ragus ir išsitepę krauju. Kai kurie jų laikė plakatus su užrašais „Bulių kautynės yra nuodėmė“.

Pamplonos festivalį išgarsino Ernesto Hemingway (Ernesto Hemingvėjaus) 1926 metų romanas „Fiesta: Ir pateka saulė“ (The Sun Also Rises).