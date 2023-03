Tūkstančiai žmonių giedojo už taiką karo nuniokotoje Ukrainoje

Po giedru dangumi 46 Ispanijos sostinės ir jos apylinkių chorų dainininkai susirinko prie Karalienės Sofijos muziejaus ir pradėjo giedoti vidurdienį (13 val. Lietuvos laiku) renginyje, kuriame dalyvavo tūkstančiai kitų chorų visoje Europoje ir Lotynų Amerikoje.

Šiais metais chorai atvyko iš 81 vietos devyniose šalyse. 1 000 dainininkų iš Ukrainos prisijungė prie chorų iš Argentinos, Brazilijos, Kolumbijos, Danijos, Danijos, Vokietijos, Portugalijos ir Venesuelos.

Stovėdami muziejaus aikštėje jie giedojo „Dona Nobis Pacem“, hebrajų vergų chorą iš G. Verdi operos „Nabukas“ ir galiausiai „Sing an Anthem For Our Peace“ (Giedokite himną mūsų taikai), kurį specialiai parašė JAV kompozitorius Jimas Papoulis.

Įspūdingą renginį, kuris buvo tiesiogiai transliuojamas per „YouTube“, surengė „Chorai už taiką“ – iniciatyva, kurią Madrido choras pradėjo, praėjus mėnesiui po Rusijos invazijos į Ukrainą, ir kurios pirmajame renginyje dalyvavo daugiau kaip 25 000 dainininkų.

„Esame čia, kad palaikytume Ukrainą ir pasakytume, kad mums reikia taikos, kad turime sustabdyti šį karą“, – sakė 48-erių metų ukrainiečių sopranas Elvira Polienova, anksčiau dainavusi Odesos operos teatre ir atlikusi įžanginį solo kūrinyje „There is Peace“ (Yra taika).

„Muzika suvienija žmones, todėl choras yra puiki priemonė skleisti taikos ir vienybės idėjas“, – sakė Mariano Garcia, Santjago Apaštalo bažnyčios, kuri pernai pradėjo „Chorų už taiką“ iniciatyvą, choro vadovas.

„Nors jos įtaka ribota, tikime, kad visa chorinė muzika gali padaryti mus visus šiek tiek sąmoningesnius ir netgi pasiekti tuos, kurie gali priimti sprendimus“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.

54-erių Elena Redondo, pamačiusi praėjusių metų renginį, nusprendė prisijungti prie choro, kad galėtų dalyvauti šių metų iniciatyvoje.

„Visi pamirštame, kad vyksta ne tik šis karas Ukrainoje, bet ir kiti karai visame pasaulyje, ir, atrodo, prie to pripratome. Todėl tokie įvykiai kaip šis yra mums svarbus priminimas“, – sakė ji.

„Muzika keičia daugelį dalykų ne tik pasauliniu, bet ir individualiu lygmeniu, ji iš tiesų keičia požiūrį į dalykus. Manau, kad svarbu jungtis prie kitų balsų“, – pridūrė ji.