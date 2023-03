Krymo kaina kyla: kaip ir kodėl Rusija turės jį atiduoti?

Istorinė patirtis taip pat rodo, kad era, kai teritorijos galėjo būti įgytos jas užkariavus, jau praėjo.

Krymas yra karo su Ukraina šaknys

2022 m. rugpjūtį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakė kalbą, kurioje pacitavo Krymo totorių aktyvisto Narimano Dželalo laiško frazę „pradeda Krymu, baigiasi Krymu“.

N. Dželalas buvo suimtas Rusijos saugumo pajėgų dėl sabotažo rengimo dujotiekyje ir vėliau nuteistas 17 metų kalėti griežto režimo kolonijoje. Ukrainos prezidentas šią formulę išaiškino taip:

„Norint įveikti terorą, atkurti mūsų regiono nuspėjamumą ir saugumą, Europa ir visas pasaulis turi laimėti kovą su Rusijos agresija, o tai reiškia, kad turime išlaisvinti Krymą. Kur prasidėjo, ten ir baigsis. Ir tai bus veiksmingas tarptautinės teisinės tvarkos atgaivinimas".

Iš tiesų, Krymo okupacija buvo esminis lūžis: Ukrainoje ji pradėjo Rusijos agresiją, kuri vėliau išplito į Donecko ir Luhansko sritis, o Rusijoje „Krymo susitarimas“ tapo nauju Putino, kaip nepašalinamo lyderio, teisėtumo šaltiniu. Vakarams „Krymas yra mūsų“ tapo didžiausiu iššūkiu nuo pat Šaltijojo karo pabaigos.

Gana lengvas Krymo užgrobimas ir itin silpna Vakarų reakcija į jį (Rusijos nuostoliai dėl sankcijų siekė vos kelis procentus BVP) neabejotinai turėjo įtakos Kremliaus skaičiavimuose prieš 2022 metų vasario invaziją į Ukrainą.

Be to, pats pusiasalis iki to laiko buvo įgijęs strategiškai svarbią karinę reikšmę, kuri dažniausiai apibūdinama „nenuskandinamo lėktuvnešio“ arba „karinės tvirtovės“ metaforomis. Tai reiškia Krymo geografinės padėties ir karinės infrastruktūros bei ten dislokuotų smogiamųjų pajėgų (raketų sistemų ir oro gynybos sistemų, tolimojo nuotolio aviacijos, laivų ir povandeninių laivų) derinį, leidžiantį efektyviai kontroliuoti oro ir jūros erdvę visame Juodosios jūros baseine.

2022 metų vasarį būtent iš Krymo Rusijos vadovybė surengė sėkmingiausią puolimą prieš Ukrainą su maždaug 25 bataliono taktinių grupių pajėgomis. Vos per dvi dienas jiems pavyko įveikti per 100 km. ir užimti didesnį nei Šveicarijos plotą.

Iki kovo vidurio Rusijos ginkluotųjų pajėgų Krymo grupuotė užėmė Chersoną, beveik užėmė Nikolajevą ir grasino Odesai. Tuo metu užfiksuotas „sausumos koridorius“ į pusiasalį vis dar išlieka reikšmingiausiu kariniu laimėjimu, nors galiausiai reikėjo trauktis nuo dešiniojo Dniepro kranto ir nuo Chersono.

Dabar Krymas yra svarbiausias transporto mazgas ir atsargos bazė kariams, dislokuotiems pirmoje Chersono (palei Dnieprą) ir Zaporožės kryptimis. Iš čia vykdomos raketų atakos prieš Ukrainą (vien per pirmuosius šešis konflikto mėnesius buvo paleista 750 jūrų ir oro sparnuotųjų raketų), čia įrengtas karinės technikos remonto ir priežiūros centras, eina kuro ir amunicijos tiekimo keliai, dislokuotas priešlėktuvinis apsauginis „skėtis“ ir kovinis lėktuvas.

Krymo grąžinimo planai

V. Zelenskis 2019 metais balsuoti atėjo su šūkiais apie taikią Krymo ir Sevastopolio deokupaciją ir taip pat taikų konflikto Donbase sprendimą. 2021-ųjų kovą, jau būdamas išrinktu prezidentu, jis patvirtino „Laikinai okupuotos Krymo Autonominės Respublikos teritorijos ir Sevastopolio miesto deokupacijos ir reintegracijos strategiją“.

Dokumente buvo remiamasi politinių ir diplomatinių metodų prioritetu, taip pat minimos karinės, ekonominės, informacinės ir humanitarinės priemonės, o pagrindinis jų įgyvendinimo instrumentas buvo Kijyvą remiantis tarptautinis parlamentarų, ekspertų ir politikų viršūnių susitikimas pavadintas Krymo platforma.

Tuo pat metu tarptautinė bendruomenė, įskaitant JAV ir Europos Sąjungą, deklaruodama Ukrainos teritorinio vientisumo principų laikymąsi, apsiribojo simboliniais gestais ir lengvomis sankcijomis Rusijai.

Be to, Vakaruose tam tikruose sluoksniuose buvo populiarus požiūris, kad Maskva turi „teisę“ į pusiasalį. jJis buvo grindžiamas įvairiais argumentais – nuo ​​teisinių ir ekonominių iki istorinių precedentų ir nuorodų į „geopolitinius imperatyvus“.

Net Rusijos puolimas prieš Ukrainą iš karto nepakeitė šalių pozicijų Krymo klausimu. Praėjus mėnesiui po invazijos, Zelenskis buvo pasirengęs aptarti Krymo klausimą su prezidentu Putinu ir „ieškoti kompromisų“.

O dar 2022 metų gruodį JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas pareiškė, kad pagrindinės Amerikos administracijos pastangos nukreiptos į po 2022 metų vasario 24 dienos okupuotų teritorijų grąžinimą Ukrainos kontroliuojamoje, tyliai apeinant Krymą.

Zelenskis 2022 metų gegužę, kai įstrigo derybos su Rusija, pranešė apie atsitraukimą nuo noro „ieškoti kompromisų“. 2023 m. sausio mėn., kalbėdamas forume Davose, jis jau nedviprasmiškai reikalavo:

„Tai mūsų žemė. Mūsų tikslas yra deokupuoti visas mūsų teritorijas. Krymas yra mūsų žemė, tai mūsų teritorija. Tai mūsų jūra ir mūsų kalnai. Duokite mums sunkiąją ginkluotę – mes susigrąžinsime savo Krymą“.

Reikia pasakyti, kad JAV itin atsargiai žiūrėjo į Ukrainos planus susigrąžinti Krymą jėga. Bet koks kėsinimasis į pusiasalio statusą Vašingtone buvo suvokiamas kaip nepriimtinas – tikros „raudonos linijos“ peržengimas.

Putinui Krymas, matyt, tebėra didžiausios asmeninės sėkmės gyvenime simbolis ir tuo pačiu kertinis Rusijos imperijos atkūrimo akmuo. Visai neseniai Bideno administracija pradėjo diskutuoti, ar tiesioginės karinės grėsmės pusiasalyje sukūrimas padidins taikaus susitarimo tikimybę? Net jei tai neišvengiamai padidins eskalavimo riziką?

Diskusijos esmė tokia: jei Ukrainos kariuomenė parodys, kad yra pajėgi veržtis į Krymą, tai savaime pagerins Kijyvo derybinę poziciją. Nors realus puolimas beveik neabejotinai sukels didelė riziką dėl galimybės panaudoti taktinius branduolinius ginklus. Visgi toks "statymo" padidinimas tam tikra prasme yra pateisinamas, nes ilgo karo Ukraina negali sau leisti, kaip ir jos Vakarų sąjungininkės.

Tuo pačiu, net jei Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyktų atkovoti visas Rusijos karių užimtas teritorijas, išskyrus Krymą, pavojingas smurtinio sienų keitimo precedentas ir atitinkamai potenciali naujos agresijos priežastis niekur nedings.

Sprendžiant iš retorikos, pareigūnai Vakaruose vis labiau linksta į tai, Krymo statuso pakeitimas - neišvengiamas. Tas pats Blinkenas dabar mano, kad taikstytis su teritoriniais užgrobimais reiškia „atidaryti Pandoros skrynią“.

Jo pavaduotoja Viktorija Nuland įsitikinusi, kad „Ukraina niekada nebus saugi“, kol Krymas nebus bent jau „demilitarizuotas“. Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte ragina netikėti Maskvos branduoliniu šantažu ir Krymo „raudonomis linijomis“. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunak paskelbė apie didelio nuotolio raketų perkėlimą į Kijyvą galimiems smūgiams į karinius objektus pusiasalyje.

2023 metų kovo pradžioje Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas paskelbė apie naują minėtos Krymo deokupacijos strategijos versiją, keičiant priemonių prioritetą – politinę, diplomatinę, karinę ir ekonominę.

Nesunku atspėti, kad dabar pirmoje vietoje yra kariniai metodai, o visiška karo pabaiga vertinama kaip Ukrainos atkūrimas su tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis.

Pastebėtina, kad sociologai užfiksuoja visišką Ukrainos politikų ir paprastų piliečių vieningumą Krymo klausimu. 2022 m. rugsėjį atliktos „Gallup“ apklausos duomenimis, 91 proc. respondentų visų nuo 2014 m. prarastų teritorijų, įskaitant Krymą, grąžinimą laikys pergale.

2023 metų vasario–kovo mėnesiais Kijevo tarptautinis sociologijos institutas (KIIS) pasiteiravo ukrainiečių nuomonės subtilesniu klausimu: ką jie rinktųsi iš dviejų variantų – garantuotos Vakarų pagalbos išlaisvinant ir toliau saugant visas teritorijas, išskyrus Krymą? Arba bandymą sugrąžinti pusiasalį karinėmis priemonėmis, bet karo prailginimą.

KIIS duomenys rodo, kad 68 proc. yra pasirengę rizikuoti ir tikrai kovoti už Krymą, o tik 24 proc. yra pasirengę jo atsisakyti.

Istorija ne Rusijos pusėje

Naujausios pasaulio istorijos patirtis taip pat rodo, kad šiandien bandymai aneksuoti teritoriją jėga, kaip taisyklė, baigiasi nesėkmingai.

Teritoriniai užkariavimai yra praeitis. Daugelį amžių karų prasmė buvo užgrobti teritorijas ir plėtoti jų išteklius – žmogiškuosius ar gamtinius. Karo nugalėtojas gaudavo naujas derlingas žemes, naujus subjektus, naudingųjų iškasenų telkinius ar prieigą prie prekybos kelių ir dėl to tapdavo turtingesnis ir stipresnis, o pralaimėtojas tapdavo skurdesnis ir silpnesnis.

Tai yra, teritoriniai užgrobimai pirmiausia buvo paaiškinami per ekonominius motyvus. Tačiau nuo XX amžiaus vidurio viskas pasikeitė. Pirma, karų tarp valstybių skaičius ir mastas buvo gerokai sumažintas. Antra, karai, kurių tikslas buvo absorbuoti ar pavergti kitą valstybę, praktiškai nutrūko.

Trečia, bandymai užimti dalį kitos valstybės tapo anomalija. Svarbu, kad net ir pasisekus agresijai aneksijos įteisinimas dažniausiai nepavykdavo.

Steveno Pinkerio knygoje „Geriausi mumyse. Kodėl pasaulyje mažiau smurto“ išsiskiria tokia ištrauka: „Nulis – kiek kartų nuo 1975 metų kuri nors šalis užkariavo bent dalį kitos šalies“.

Pinkeris tai parašė prieš „žaliems žmogeliukams“ išsilaipinant Kryme (knyga išleista 2011 m.), tačiau net ir tuo metu jis buvo ne visai teisus. Prievartiniai užgrobimai vyko ir po 1975 m., tačiau jie buvo susiję su retai apgyvendintomis pasienio vietovėmis arba atskiromis gyvenvietėmis, arba visiškai apleistomis ir (arba) dykumų vietovėmis, arba salomis (dažniausiai negyvenamomis).

Pagal projektą „Correlates of War“, kuris nuo 1816 m. renka kiekybinius duomenis apie ginkluotus konfliktus, kas dešimtmetį nuo 1850 iki 1940 m. apie 1 proc. pasaulio gyventojų dėl užkariavimų pakeitė valstybinę priklausomybę.

Per pastaruosius 40 metų (neįskaitant Ukrainos) tą patį patyrė mažiau nei 100 tūkstančių žmonių (0,001% pasaulio gyventojų), ir beveik visi jie gyveno Armėnijos ir Azerbaidžano konflikto zonoje Kalnų Karabache.

Pagal vieną iš labiausiai paplitusių teorijų, karai dėl teritorijų tapo beprasmiu dėl globalizacijos. Visos dalyvavimo tarptautinėje prekyboje ir pasaulinio darbo pasidalijimo kliūtys lengvai pašalinamos nekarinėmis priemonėmis. Iš to išplaukia, kad jei kiti dalykai nesikeičia, ginkluotas konfliktas dėl žemės kainuoja daugiau nei galima nauda. Todėl net ir ilgalaikiai užėmimai dažnai baigiasi savanorišku grįžimu į status quo. Ryškiausi pavyzdžiai, palyginami su Krymu, yra Namibija, Sinajaus pusiasalis ir Rytų Timoras.

Kitas užsitęsusios okupacijos pavyzdys – Sinajaus pusiasalis. Izraelis jį užėmė po pergalingo Šešių dienų karo 1967 metais prieš arabų šalių koaliciją – Egiptą, Jordaniją, Siriją ir Iraką. Izraeliečiai turėjo pusiasalyje, kur, pasak legendos, Dievas davė Mozei dešimt įsakymų, didelių planų: davė naujakuriams žemės, nutiesė kelius ir elektros tinklus, plėtojo žemės ūkį, iš viso investavo 17 mlrd. dolerių.

Tačiau 1982 m., norėdamas normalizuoti santykius su Egiptu, Izraelis paliko Sinajaus regioną. Dauguma žydų gyvenviečių buvo sunaikintos, o jų gyventojai buvo priverstinai ištremti į tėvynę.

Kas laukia Krymo?

Kažkada tarp rusų nacionalistų ir įvairaus plauko aktyvistų, taip pat ir opozicijoje, buvo populiari frazė: „Putinas išeis – Krymas liks“. Dabar, vykstant plataus masto karui su Ukraina, laikas tai pakeisti: „Nesvarbu, ar Putinas išeis, ar pasiliks, Krymas turės būti atiduotas“.

Vyraujantis sutarimas kyla iš to, kad tol, kol Krymas lieka Rusijos dalimi, ilgalaikės taikos tarp Maskvos ir Kijyvo sukurti neįmanoma. O kadangi nėra diplomatinių būdų grąžinti pusiasalį, kyla karinės operacijos scenarijus.

Remiantis patirtimi, kurią Ukrainos armija jau įgijo per dabartinę kampaniją, norint įsibėgėti Kryme, pirmiausia reikės atlikti puolimą, prilygstamą kontrpuolimui prie Charkovo 2022 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.

Reikės izoliuoti karo veiksmų zoną, sutrikdant ryšius, kaip buvo padaryta praėjusį rudenį išlaisvinant dešinįjį Chersono regiono krantą ir Chersoną, ypač siekiant išjungti Kerčės tiltą.

Po to pats pusiasalis turėtų būti kontroliuojamas ugnimi, vadovaujantis sistemingu Gyvačių salos apšaudymu didelio tikslumo artilerijos sistemomis praėjusią vasarą.

Kitaip tariant, vienos operacijos metu Ukrainos ginkluotosios pajėgos turės sujungti visus įgūdžius, gebėjimus ir karinius-techninius pajėgumus, kurie anksčiau buvo naudojami atskirai, mažesniuose karinių operacijų teatruose ir palankesnėje aplinkoje.

Bet net ir sėkmingai visa tai įvykdžiusi, Ukrainos kariuomenė tik sudarys sąlygas puolimui prieš patį Krymą. Čia ir prasideda sunkumai. Dabar pusiasalyje, taip pat ir palei pakrantę, karštligiškai statomos gynybinės įtvirtinimų linijos, tačiau pagrindinė Krymo gynyba – ne apkasai ar betoninės užtvaros, o geografija.

Fizinį pusiasalio ryšį su likusia Ukrainos teritorija yra siaura, vos 7–10 km pločio sąsmauka, kurią patikimai uždengti yra visiškai išsprendžiama užduotis.

Proveržiui į Krymą praverstų oro desanto ir jūrų (amfibijos) pajėgos, tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos iš esmės neturi nei vieno, nei kito. Net ir remiant Vakarų sąjungininkams, šių kariuomenės atšakų kūrimas ar atkūrimas užtruks per ilgai. Todėl, beje, Krymo paplūdimių stiprinimo veikla Ukrainos stebėtojams atrodo kaip biudžeto lėšų apkarpymas.

Taigi vienintelė alternatyva sausumos puolimui Perekopo sąsmaika pereiti per Sivašą, besiplečiančią apie 1–3 metrų gylio įlanką Krymo šiaurėje, ką užpuolikai sėkmingai padarė per kitus karus. Tačiau tokiam manevrui reikia daugybės vandens transporto priemonių ir apsaugos nuo oro atakų.

2022 m. lapkritį Amerikos jungtinio štabo viršininkų tarybos pirmininkas Markas Milley pripažino, kad galimybės sugrąžinti Krymą kariniu, o ne politiniu požiūriu yra menkos:

„Tikimybė, kad Ukraina pasieks karinę pergalę išvarius rusus, įskaitant iš Krymo... Tikimybė, kad tai gali įvykti greitai, kariniu požiūriu yra maža. Pasitraukus rusams, gali būti politinis sprendimas. Tai įmanoma."

Tačiau kol Putinas vadovauja Rusijai, mažai tikėtina, kad jis priims politinį sprendimą palikti Krymą. Kad ir kaip būtų, net jei įsivaizduojama, kad pusiasalis kažkaip pateks į Ukrainos rankas, sunkiausia prasidės po to. Yra daug klausimų be aiškių atsakymų. Pavyzdžiui, kaip nustatyti atskaitomybės kriterijus žmonėms, kurie šiandien dirba Krymo ir Sevastopolio valdžios ir savivaldybių institucijose.

Paprasčiau tariant, ką daryti su valdininkais ir savivaldybės darbuotojais? Kryme yra 36 000 valstybės administracijos, karinės apsaugos ir socialinės apsaugos darbuotojų, o Sevastopolyje – 48 000 darbuotojų.

Pridėjus čia valstybės tarnautojus – gydytojus ir mokytojus – gauname kelis šimtus tūkstančių. Kaip surengti naujus rinkimus, turint omenyje, kad didžioji dauguma dabartinių pareigūnų dirbo jėgos struktūrose dar iki Krymo okupacijos?

Ką daryti su Krymo ir Sevastopolio gyventojų „Rusijos pilietybe“? Pirmiausia, ką daryti tiems, kurie čia atsikraustė po 2014 m.?Ukrainos skaičiavimais, tai yra nuo 500 000 iki 800 000 žmonių.

Kaip tiksliai reikėtų peržiūrėti visą teisinių santykių kompleksą, susiklosčiusį po 2014 m. Tai turtiniai sandoriai, teismų sprendimai, civilinės būklės aktų registravimas ir pan. Atšaukti iki galo? Ar tiesiog pripažinti? Taigi, klausimų daug ir karo veiksmai, tik vienas iš atsakymų.