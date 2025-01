Tūkstančiai rumunų protestuoja prieš prezidento rinkimų anuliavimą

Konstitucinis Teismas praėjusį mėnesį panaikino lapkričio 24 d. vykusio balsavimo rezultatus, kai pirmąjį ratą laimėjo 62 metų Calinas Georgescu. Rusija įtariama paveikusi balsavimą šioje Europos Sąjungos ir NATO valstybėje narėje, besiribojančioje su Ukraina.

C. Georgescu išgarsėjo socialiniame tinkle „TikTok“. Rinkimų anuliavimą jis pavadino „oficialiu valstybės perversmu“.

Penktadienį protestuotojai mitingavo prie parlamento pastato, kuriame įsikūręs ir Konstitucinis Teismas, nešini Rumunijos vėliavomis ir skanduodami: „Mes balsavome, jūs iš mūsų pavogėte“ ir „Grąžinkite antrąjį ratą“. Jie laikė plakatus su C. Georgescu atvaizdu, šis mitinge nepasirodė, nors vaizdo žinutėje ragino šalininkus susirinkti prie Konstitucinio Teismo ir reikalauti „skubiai pakeisti sprendimą, įstūmusį Rumuniją į chaosą“.

Penktadienį C. Georgescu advokatai teismui pateikė oficialų prašymą peržiūrėti sprendimą, taip pat užginčijo jį Europos Žmogaus Teisių Teisme. Kitas kraštutinių dešiniųjų lyderis George'as Simionas iš AUR partijos penktadienį kartu su AUR parlamento nariais irgi pateikė prašymą Konstituciniam Teismui pakeisti sprendimą. „Nuo gruodžio 6 d. gyvename diktatūroje, – žurnalistams sakė G. Simionas. – Esame čia, kad apgintume demokratiją“.

38 metų G. Simionas per pirmąjį prezidento rinkimų ratą buvo ketvirtas ir pažadėjo paramą C. Georgescu per antrąjį ratą. Sekmadienį Bukarešte AUR planuoja dar vieną protestą. Gruodžio 1 d. vykusiuose parlamento rinkimuose kraštutinių dešiniųjų nacionalistų blokas trigubai padidino savo rezultatą nuo 2020 m. iki 32 proc. balsų, didėjant rinkėjų pykčiui dėl infliacijos ir baimei dėl karo kaimyninėje Ukrainoje.

Proeuropietiškos partijos praėjusių metų pabaigoje susitarė sudaryti vyriausybę be kraštutinių dešiniųjų. Naujoji valdančioji koalicija anksčiau šią savaitę paskelbė, kad gegužės 4 d. bus surengti nauji prezidento rinkimai. Tikimasi, kad vyriausybė kitą savaitę patvirtins šią datą ir numatys antrąjį ratą gegužės 18 dieną.

Valdančiosios koalicijos kandidatas 65 metų buvęs Liberalų partijos pirmininkas Crinas Antonescu savaitgalį paskelbė atsiėmęs savo kandidatūrą, nes stokoja partijų paramos. Rumunija išgyvena krizę nuo tada, kai teismas atšaukė prezidento rinkimus, o prezidentūra išslaptinto žvalgybos dokumentus, kuriuose kalbama apie „agresyvius Rusijos hibridinius veiksmus“, įskaitant kibernetines atakas, ir C. Georgescu reklamavimą socialiniuose tinkluose artėjant balsavimui. Rusijos prezidento Vladimiro Putino gerbėjas C. Georgescu neigia bet kokius ryšius su Maskva.