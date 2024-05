Tūkstančiai latvių mokytojų protestavo prieš ministerijos siūlymą perskirstyti darbo krūvį

Protestuojantys mokytojai nešėsi plakatus, kuriais ragino imtis veiksmų, kad būtų sprendžiamos įvairios švietimo sektoriaus problemos. Protestuotojai, be kita ko, ragino politikus gerbti mokytojus ir tesėti pažadus.

Daugelis protestuotojų vilkėjo mėlynas liemenes.

Be to, Latvijos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinės sąjungos (LIZDA) atstovai per protestą prie vyriausybės reikalavo susitikimo su politikais, tačiau antradienį jų prašymas nebuvo patenkintas.

Praėjusią savaitę švietimo ir mokslo ministrė Anda Čakša buvo susitikusi su Latvijos ministre pirmininke Evika Silina (Evika Silinia). Pasak LIZDA pirmininkės Ingos Vanagos, profesinių sąjungų atstovai į susitikimą nebuvo pakviesti.

Prieš protestą I. Vanaga žurnalistams sakė, kad ministerijos siūlomi pakeitimai tik pablogins mokytojų darbo sąlygas.

Vienas iš pagrindinių antradienio protesto akcijos reikalavimų buvo mokytojų darbo krūvio subalansavimas, kuris turėjo būti patvirtintas dar praėjusių metų gegužę.

Ministerija siūlo nuo 2025 metų rugsėjo 1 dienos įvesti įprastą 40 valandų darbo savaitę ir naują astronominių valandų sistemą mokytojų darbo krūviui, į kurį įeina pamokų vedimas ir kitos pareigos.

LIZDA baiminasi, kad dėl šio pasiūlymo gali sumažėti mokytojų darbo valandų vertė.

Tačiau švietimo ir mokslo ministrė tikina, kad pasiūlymu subalansuoti mokytojų darbo krūvį siekiama mokytojams mokėti už kiekvieną jų darbo valandą, neatsižvelgiant į tai, kokiam darbo krūviui jie buvo įdarbinti ir koks darbo krūvis jiems buvo paskirtas.

„Mokytojai yra susidūrę su jausmu, kad mes nemokame už visas valandas, todėl noriu jus patikinti, kad einame link to, kad kitais metais kiekviena mokytojų valanda bus apmokėta“, – sakė ji.