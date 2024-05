Nauja Rusijos hibridinė ataka prieš Baltijos šalis: paprastai paaiškino, kas ir kaip vyksta

Naujienų agentūra „Reuters“ skelbia, jog Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna apkaltino Rusiją, tačiau nepateikė jokių įrodymų. Tai įvyko po to, kai „Finnair“ priėmė sprendimą mėnesiui sustabdyti skrydžius į Tartu (Estija) dėl GPS trukdžių.

Pranešama, kad visame pasaulyje, ypač nuo praėjusių metų, padaugėjo GPS trikdžių, todėl baiminamasi, kad lėktuvams nukrypus nuo kurso gali padidėti avarijų rizika.

Kas yra GPS trukdymas?

GPS yra palydovų ir signalų priėmimo įrenginių tinklas, naudojamas vietos nustatymui, navigacijai ir laiko nustatymui Žemėje. GPS yra viena svarbiausių navigacijos priemonių aviacijoje, kuri pakeitė brangius antžeminius prietaisus, kurie siųsdavo radijo signalus, kad nukreiptų lėktuvus nusileidimo link.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau naudojant parduotuvėse įsigytas priemones taip pat gana lengva blokuoti arba „iškraipyti“ GPS signalus, o kariškiai yra investavę į technologijas, galinčias tai padaryti.

REKLAMA

GPS signalams blokuoti arba trikdyti radijo ryšį, yra naudojamas dažnį perduodantis įrenginys, paprastai iš žemės transliuojant signalus, kurie yra stipresni už palydovinius signalus.

Klaidinimas gali reikšti, kad vienos šalies kariuomenė siunčia klaidingus GPS signalus priešo lėktuvui ar dronui, kad sutrukdytų jo veiklą. Tai dažnai laikoma pavojingiau nei trukdymas.

Komercinei aviacijai problema kyla, jei tokį klaidingą signalą priima keleivinio lėktuvo GPS imtuvas, kuris gali suklaidinti pilotą ir oro eismo kontrolę, be įspėjimo rodydamas neteisingą laiką ar koordinates.

REKLAMA

REKLAMA

Kur tai vyksta?

Gruodį aviacijos patariamoji organizacija OPSGROUP pranešė, kad privačių ir komercinių lėktuvų apgavysčių atvejų padaugėjo Artimuosiuose Rytuose, įskaitant Iraką, Iraną, Izraelį ir Juodąją jūrą.

Tai dažniausiai paveikia vietoves, esančias netoli karo zonų, nes ši technologija naudojama savižudžiams dronams išvesti iš rikiuotės. Baltijos šalys apie šią problemą praneša jau daugelį metų, ypač nuo 2022 m., kai prasidėjo karas Ukrainoje.

Per pastarąjį pusmetį trukdžiai sustiprėjo aplink Baltijos jūrą, sakė „Finnair“ pilotas ir Suomijos pilotų asociacijos Saugos ir saugumo komiteto pirmininkas Lauri Soini.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

L. Soini sakė, kad GPS trukdžiai dabar pasireiškia teritorijoje, besidriekiančioje nuo Lenkijos per Baltijos šalis iki Švedijos ir Suomijos pakrančių, taip pat daro poveikį mažesniame aukštyje ir jūrų eismui.

Kodėl tai kelia problemų?

Dauguma šiuolaikinių oro linijų turi ne tik GPS, bet ir įvairius jutiklius ir šaltinius, kuriais nustatoma jų padėtis, todėl jie gali skristi, jei yra trukdžių.

Tačiau, pasak pilotų ir pramonės ekspertų, oro linijų bendrovės vis dar daugiausia pasikliauja GPS. Jei atsiranda trukdžių, GPS gali tekti išjungti ir daugeliu atvejų jos negalima atstatyti likusį skrydžio laiką. Dėl to gali kilti daug nerimo ir vėluoti tiek pakilimas, tiek nusileidimas, nes tam tikriems veiksmams reikia, kad GPS veiktų. Be to, kai kuriuose privačiuose lėktuvuose GPS navigacija yra vienintelė navigacijos forma.

REKLAMA

Tačiau „AirBaltic“ saugos vadovas ir skrydžio kapitonas Janis Krištopas sakė, kad Tartu incidentas su „Finnair“ buvo netikėtas. Pasak jo, daugumoje didžiųjų oro uostų yra įvairių navigacijos priemonių, jei GPS neveikia.

O atsižvelgiant į tai, kad trikdymo ir falsifikavimo įrenginiai yra labai įvairūs, oro transporto sektoriui sunku pasiūlyti visuotinį technologinį sprendimą, kuris galėtų sumažinti riziką. Vietoj to, valdžios institucijos siekia apmokyti pilotus greičiau patikrinti trukdžių ir apgaulingų įrenginių veikimą.

Senos problemos

Rusija jau ne vieną savaitę prieš Baltijos šalis vykdo hibridinę ataką, kurios metu trikdo ir blokuoja komercinių skrydžių GPS signalus. Nors ši ataka paveikia visas Baltijos šalis, labiausiai trikdžius kol kas jaučia Estija, į kurios miestą Tartu iki gegužės pabaigos skrydžius sustabdė Suomijos oro linijos „Finnair“.

REKLAMA

„Facebook“ grupė „Orai ir klimatas Lietuvoje“ parodė, kaip žemėlapyje atrodo GPS ryšio trukdymas. Žemėlapyje – GPS trikdžiai fiksuoti balandžio 23–30 d.

„Nemalonus didysis kaimynas ir toliau mažiesiems kaimynams gadina gyvenimą. Ypač nuo to, kaip galite matyti žemėlapyje, kenčia Estija kur dažniau nei kitur trikdomas GPS signalas bei taip sukeliama papildomų iššūkių orlaivių pilotams, tačiau skrydžiai vyksta saugiai, kadangi be GPS yra ir kitų navigacijos priemonių.

Nežiūrint to, kaip pirmadienį rašė flightradar24, „Finnair“ dėl GPS trukdžių iki gegužės pabaigos sustabdo skrydžius iš Helsinkio į Tartu (Estija). Tartu oro uoste šiuo metu galioja tik GPS pagrįsta atvykimo procedūra, todėl lėktuvai negali leistis tęsiantis GPS trukdžiams. Tikimasi, kad skrydžiai bus atnaujinti po to, kai oro uoste bus įdiegta su GPS nesusijusi lėktuvų priartėjimo procedūra.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„GPS trikdžiai padažnėjo 2023 m. gale. Rusija signalus trikdo ne tik Estijoje, aplink Karaliaučiaus eksklavą, Suvalkų koridorių, bet ir Maskvos – Sankt Peterburgo apylinkėse, matyt, taip siekdama užkirsti kelią padažnėjusioms ukrainiečių dronų atakoms. Deja, bet ten kur lėktuvų lieka mažiau, ten atliekama ir mažiau svarbių meteorologinių matavimų, kuriuos vykdo orlaiviai“, – rašo „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

Baltijos ministrai jau įspėjo apie grėsmę

Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų ministrai apkaltino Rusiją trikdant GPS palydovinės navigacijos sistemos darbą Baltijos jūros regione. Dėl to jie įspėjo apie padidėjusią aviacijos avarijų grėsmę regione, rašo „The Financial Times“.

REKLAMA

Pasak ministrų, balandžio 25 ir 26 d. du Suomijos oro linijų bendrovės „Finnair“ lėktuvai skrido iš Helsinkio į Estijos miestą Tartu, tačiau dėl GPS trukdžių buvo priversti grįžti į išvykimo oro uostą. Pilotai priėmė tokį sprendimą, nes nebuvo tikri, kad galės saugiai pasiekti kelionės tikslą.

„Jei kas nors išjungs jūsų žibintus, kai važiuojate naktį, kelionė taps pavojinga. Padėtis Baltijos regione prie Rusijos sienų šiuo metu tapo pernelyg pavojinga, kad ją būtų galima ignoruoti“, – pabrėžė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Estijos valdžios institucijos GPS trikdžius laiko „Rusijos priešiškos veiklos dalimi“ ir kelia šią temą pokalbiuose su sąjungininkais, pažymėjo šalies užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna. Pasak jo, Maskvos veiksmai „yra hibridinė ataka ir grėsmė mūsų žmonėms bei saugumui, kurios mes netoleruosime“.

REKLAMA

Nuo 2023 m. rugpjūčio iki 2024 m. kovo pabaigos GPS signalo trukdymo atvejų skaičius Baltijos jūros regione išaugo nuo mažiau nei 50 iki 350 per savaitę.

Keliose oro linijose

Remdamasis interneto svetainės GPSJAM.org įrašų analize, „The Sun“ rašo, kad nuo praėjusių metų rugpjūčio nustatyta maždaug 46 000 skrydžių navigacijos sutrikimų.

Iš jų „Ryanair“ – 2 300, o „Wizz Air“ – beveik 1 400. Bendrovės „British Airways“ ir „easyJet“ taip pat patyrė GPS trukdžių, nors ir ne tokiu dideliu mastu (atitinkamai 82 ir 4 atvejai).

Jungtinės Karalystės Civilinės aviacijos administracija „The Sun“ teigė, kad signalų trukdymas dažnai siejamas su karine veikla, tačiau tai nereiškia, kad komerciniai orlaiviai yra tiesioginis taikinys.