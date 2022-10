Trys Rusijos raketos kirto Moldovos oro erdvę

Moldova išsikvietė Maskvos pasiuntinį ir reikalauja pasiaiškinimo.

„Trys sparnuotosios raketos, kurios šį rytą buvo paleistos į Ukrainą iš Rusijos laivų Juodojoje jūroje, kirto Moldovos oro erdvę“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Moldovos užsienio reikalų ministras Nicu Popescu.

„Nurodžiau iškviesti Rusijos ambasadorių tam, kad būtų pateiktas pasiaiškinimas“, – teigė jis.

N. Popescu išreiškė pasipiktinimą dėl daugybės smūgių Ukrainos miestuose pirmadienį, kitą dieną po to, kai Maskva apkaltino Ukrainą dėl sprogimo ant tilto, jungiančio aneksuotą Krymą su Rusija.

„Pasipiktinęs dėl daugybės Rusijos raketų smūgių Ukrainos miestuose, įskaitant sostinę Kyjivą, smūgių civiliams taikiniams. Rusija turi liautis žudyti“, – sakė jis.

Ministras sakė, kad jo biuras susisiekė su Moldovos ambasados Kyjive darbuotojais ir kad jie yra saugūs „ir slepiasi nuo šių beprasmių išpuolių prieš civilius gyventojus“.

„Mūsų mintys yra su šių žiaurių smūgių aukomis“, – sakė N. Popescu.

