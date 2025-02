Trumpo tirada apie Ukrainą ir Zelenskį tęsiasi: gyrė derybas su Putinu ir išsisukinėjo nuo klausimų

Visgi Trumpas pripažino, kad tai Rusija įsiveržė į Ukrainą ir skelbia, kad su Kyjivu netrukus susitars dėl naudingųjų iškasenų. Tačiau aiškėja, kokią spaudimo priemonę derybose naudoja Vašingtonas – esą jei Ukraina susitarimo nepasirašys, Muskas išjungs Ukrainoje kare labai svarbų palydovinį ryšį.

Po Donaldo Trumpo pareiškimų apie Volodymyrą Zelenskį, kad jis neva diktatorius, o Elonui Muskui dar rėžus, kad V. Zelenskis esą kontroliuoja ukrainiečių karių kūnais mintančią mašiną, pačių ukrainiečių, ginančių fronto liniją, atsakas.

„Kai prasidėjo karas, jis liko Ukrainoje, jis parėmė mus morališkai ir psichologiškai. Gerbiu jį, nes jis nepabėgo“, – sakė Ukrainos karys.

REKLAMA

REKLAMA

Paklausti, kiek dar laikysis, jie nesvyruoja.

„Iki paskutinio gyvo. Neturime kito pasirinkimo.

„Mes – kazokų palikuonys, kausimės iki galo, jiems nepavyks mūsų visų išžudyti.“

Ir ragina mažiau reaguoti į D. Trumpo žodžius.

„D. Trumpas žaidžia savo žaidimą, laikosi savo taisyklių. Manau, nereikia taip reaguoti į jo provokacijas“, – kalbėjo Ukrainos karys.

REKLAMA

Tuo metu D. Trumpas provokacijų žeria dar daugiau. Baltuosiuose rūmuose kritikuoja V. Zelenskį, o ne karo nusikaltėlį V. Putiną.

„Turėjau labai gerų pokalbių su V. Putinu ir ne tokių gerų su Ukraina. Jie neturi jokių kortų, bet bando žaisti. Mes nebeleisime tam tęstis“, – kalbėjo D. Trumpas.

Ir neatsako į žurnalistų klausimą, ar V. Putiną, kaip V. Zelenskį, laiko diktatoriumi.

„Jūs pavadinote Ukrainos prezidentą V. Zelenskį diktatoriumi. Ar manote, kad Rusijos prezidentas V. Putinas irgi diktatorius? – Manau, kad prezidentas V. Putinas ir prezidentas V. Zelenskis turės susitikti. Žinote, kodėl? Nes norime sustabdyti milijonų žmonių žudynes.“

REKLAMA

REKLAMA

Visgi priešingai, nei teigė trečiadienį, D. Trumpas jau pripažįsta, kad tai Rusija įsiveržė į Ukrainą, ir tvirtina, kad netrukus su Ukraina pasirašys pakoreguotą susitarimą dėl naudingųjų iškasenų.

„Manau, esame pakankamai arti. Manau, jie to nori. Gerai dėl to jaučiasi. Tai reikšmingas, svarbus susitarimas. Tai išlaikys mus toje šalyje ir jie dėl to labai džiaugiasi, o mes atgausime savo pinigus“, – teigė D. Trumpas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau „Sky News“ skelbia, kad V. Zelenskis esą nėra pasirengęs pasirašyti net ir pakoreguoto susitarimo, nes Kyjivas projekte įžvelgia „daug probleminių klausimų“.

Svarbiausia esą tai, kad susitarimas ir vėl neatspindi partnerystės – jame, pasak Ukrainos derybininkų, yra tik vienašališki Ukrainos įsipareigojimai.

„Ukrainos ir JAV komandos rengia susitarimo tarp mūsų vyriausybių projektą. Šis susitarimas gali sustiprinti mūsų santykius, o svarbiausia – detalės turi būti išdėstytos taip, kad jis veiktų. Tikiuosi rezultato, teisingo rezultato“, – kalbėjo V. Zelenskis.

REKLAMA

Visgi D. Trumpas vakar įspėjo, kad jei naujojo susitarimo Ukraina nepasirašys, turės problemų. Aiškėja ir kokios tos problemos galėtų būti.

„Reuters“ naujienų agentūra skelbia, kad Vašingtonas pagrasino nutraukti Ukrainos prieigą prie E. Muskui priklausančio „Starlink“ palydovinio interneto terminalų.

Palydovinis ryšys yra itin svarbus karo metu – Ukrainos kariuomenėje, ligoninėse, įmonėse ir pagalbos organizacijose veikia daugiau nei 40 tūkstančių „Starlink“ stočių. Prieigos prie „Starlink“ panaikinimas neabejotinai būtų milžiniškas smūgis Ukrainai.

REKLAMA

Aiškėja, kad palydovinio ryšio, kaip spaudimo priemonės, Vašingtonas griebėsi iškart po to, kai V. Zelenskis atmetė Vašingtono siūlymą perleisti Amerikai pusę visų Ukrainos gamtinių išteklių, įskaitant retuosius mineralus bei naftą ir dujas, tačiau nesuteikiant Ukrainai jokių konkrečių saugumo garantijų.

Dėl „Starlink“ su V. Zelenskiu derėjosi ir ketvirtadienį Kyjive apsilankęs amerikiečių specialusis pasiuntinys Keithas Kelloggas.