Trumpo gimtadienio dovana sau – karinis paradas Vašingtone: kainuos dešimtis milijonų dolerių

Kaip skelbia „The Washington Post“, jau šią savaitę į Merilandą atvyksta traukiniai, gabenantys tankus, pėstininkų kovos mašinas ir sunkiąja artileriją. Vėliau visa ši technika bus pervežta į Vašingtoną, kur važiuos Konstitucijos bulvaru.

Dėl pusantros valandos truksiančio parado dalis JAV sostinės gatvių bus uždarytos viso keturioms dienoms. Numatyta, kad parade dalyvaus 150 vienetų antžeminės technikos priemonių, įskaitant 25 tankus „M1 Abrams“, taip pat 6600 karių, sraigtasparniai ir 50 lėktuvų.

Paradas skirtas 250-osioms JAV kariuomenės metinėms, kurios sutampa su 79-uoju D. Trumpo gimtadieniu.

Kai D. Trumpas pirmą kartą norėjo surengti paradą per savo pirmąją prezidento kadenciją, po vizito Paryžiuje 2017 m., pasiūlymas buvo atmestas dėl galimų didžiulių išlaidų. Be to, amerikiečiai nėra pripratę prie tokių eitynių, kurios labiau būdingos diktatoriškiems ir autoritariniams režimams, pavyzdžiui, Rusijai, Šiaurės Korėjai, Kinijai, jau nekalbant apie nacistinę Vokietiją, pažymi „Bloomberg“.

JAV karinis paradas buvo surengtas 1946 m. Niujorke, pagerbiant pergalę Antrajame pasauliniame kare, o Vašingtone – 1991 m., po operacijos „Audra dykumoje“, kurios metu buvo išlaisvintas Kuveitas nuo įsiveržusių Irako pajėgų.

Išlaidos vertinamos 25–40 mln. JAV dolerių

Šių metų parado išlaidos vertinamos 25–40 mln. JAV dolerių, neskaitant miesto valdžios išlaidų gatvių uždarymui, saugumo užtikrinimui ir vėlesniam tvarkymui.

D. Trumpas šįkart subūrė lojalių, jam ištikimų, žmonių administraciją. Jie nesiginčijo dėl jo noro surengti paradą, neigė, kad paradas – tik didelis lėšų švaistymas.

Pasak Danielio Driscollo, atsakingo už sausąsias pajėgas Gynybos departamente, paradas pakels kovinę dvasią ir paskatins naujokų įstojimą į armiją.

Tuo tarpu administracija planuoja atleisti iki 83 tūkst. Veteranų reikalų ministerijos darbuotojų.

„Man sunku paaiškinti veteranams... kodėl mes išleidžiame galbūt 40 mln. dolerių paradui, kai jie atleidžiami iš darbo, nes tariamai turime kovoti su švaistymu“, – pareiškė demokratų senatorius Richardas Blumenthalis per Senato ginkluotųjų pajėgų komiteto posėdį.

Paradas vyks po Trumpo sprendimo panaudoti karinę jėgą prieš Los Andželo gyventojus, kurie išėjo į gatves protestuoti prieš jo imigracijos politiką, tačiau protestai virto riaušėmis.

D. Trumpas į Los Andželą nusiuntė 2000 Nacionalinės gvardijos karių (Kalifornijos valdžia šį sprendimą užginčijo teisme), o vėliau – 700 jūrų pėstininkų.