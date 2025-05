Trumpo atstovė: Amerikai reikia daugiau santechnikų, o ne LGBTQ Harvardo absolventų

Tai ji pareiškė duodama interviu „Fox News“ kanalui.

Amerikai reikia daugiau amatininkų, o ne „LGBTQ Harvardo absolventų“, sakė ji.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė teigia, kad JAV prezidentas D. Trumpas nori mokesčių mokėtojų pinigus skirti institucijoms, kurios „skatina amerikietiškas vertybes“ ir moko „įgūdžių, kurių mums labiausiai reikia mūsų šalyje“.

K. Leavitt pareiškė, kad D. Trumpo administracija santechnikus ir elektrikus laiko vertingesniais visuomenei nei LGBTQ absolventus iš prestižinio universiteto.

