Donaldas Trumpas suteikė malonę keliems politikams, profsąjungos lyderiui ir reperiui

D. Trumpas siekia suteikti malonę aukšto rango respublikonams ir kitiems rėmėjams, donorams bei draugams, bet taip pat jo nuomonę šiuo klausimu formuoja Alice Marie Johnson, kurią D. Trumpas neseniai paskyrė savo „malonės prievaizde“ po to, kai 2020-aisiais jai pačiai suteikė malonę.

D. Trumpas taip pat sušvelnino bausmę buvusiam Čikagos gaujų lyderiui Larry Hooveriui, kalinčiam iki gyvos galvos Kolorado kalėjime. L. Hooveris pirmą kartą buvo įkalintas dėl 1973-iaisiais įvykdytos žmogžudystės, o 1998-aisiais buvo nuteistas už vadovavimą nusikalstamai įmonei, tačiau vėliau išsižadėjo savo kriminalinės praeities ir pateikė prašymą sutrumpinti bausmę.

Tarp naujų asmenų, gavusių D. Trumpo malonę, yra ir repo atlikėjas iš Luizianos „NBA YoungBoy“, kurio tikrasis vardas Kentrellas Gauldenas.

2024-aisiais jis buvo nuteistas kalėti kiek mažiau nei dvejus metus dėl kaltinimų, susijusių su ginklų laikymu, po to, kai prisipažino, kad turėjo ginklų, nors buvo nuteistas už nusikalstamą veiką. K. Gauldenas taip pat prisipažino kaltu dėl savo vaidmens sukčiavimo su receptiniais vaistais grupuotėje Jutoje.

Trečiadienio vakarą du Baltųjų rūmų pareigūnai patvirtino, kad K. Gauldenui ir kitiems asmenims buvo suteikta malonė, tačiau kalbėjo tik apie aplinkybes, susijusias su veiksmais, apie kuriuos dar nepaskelbta viešai.

Internete paskelbtame pareiškime K. Gauldenas sakė: „Noriu padėkoti prezidentui Trumpui už suteiktą malonę ir galimybę toliau augti – kaip vyrui, kaip tėvui ir kaip menininkui.“

Jis teigė, kad tai jam „atveria duris į ateitį, dėl kurios sunkiai dirbau, ir esu visiškai pasirengęs į ją žengti“, ir padėkojo A. M. Johnson.

Malonės savaitė

D. Trumpas malonę žinomiems asmenims teikė visą šią savaitę. Baltųjų rūmų padėjėjo išplatintame vaizdo įraše matyti A. M. Johnson antradienį Ovaliajame kabinete, kai D. Trumpas paskambino televizijos žvaigždžių Toddo ir Julie Chrisley iš realybės šou „Chrisley Knows Best“ dukrai ir pasakė, kad suteikia jiems malonę.

Laida rodė jų ekstravagantišką gyvenimo būdą, tačiau pora buvo nuteista už sąmokslą apgauti Atlantos apylinkių bankus ir išvilioti iš jų daugiau kaip 30 mln. dolerių (26,5 mln. eurų) paskolų, pateikiant suklastotus dokumentus. Jų dukra Savannah Chrisley praėjusią vasarą kalbėjo respublikonų suvažiavime ir jau ilgą laiką tvirtina, kad su jos tėvais elgiamasi neteisingai.

Taip pat trečiadienį D. Trumpas suteikė malonę Jamesui Callahanui, profsąjungos Niujorke lyderiui, kuris prisipažino kaltu dėl to, kad nepranešė apie 315 tūkst. dolerių (278,34 tūkst. eurų) vertės dovanas, gautas iš reklamos agentūros, ir laukė nuosprendžio.

Prezidentas taip pat suteikė malonę buvusiam Konektikuto gubernatoriui Johnui Rowlandui, respublikonui, kuris ėjo pareigas nuo 1995 iki 2004 metų ir buvo nuteistas 30 mėnesių kalėti federaliniame kalėjime už kaltinimus, susijusius su jo dalyvavimo dviejose federalinėse rinkimų kampanijose nuslėpimu.

Jis taip pat suteikė malonę Michaelui Grimmui, Niujorko respublikonui, kuris atsistatydino iš Kongreso po to, kai buvo nuteistas už mokestinį sukčiavimą. M. Grimmas buvo perrinktas 2014-aisiais, nepaisant to, kad buvo kaltinamas dėl to, kad nedeklaravo visų duomenų apie savo valdyto restorano pajamas ir darbuotojų darbo užmokestį.

M. Grimmas galiausiai atsistatydino, pripažinęs kaltę ir atlikęs aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Praėjusiais metais M. Grimmas liko paralyžiuotas žemiau krūtinės, kai per polo turnyrą nukrito nuo žirgo.

Taip pat malonė suteikta kariuomenės leitenantui Markui Bradshaw, kuris 2022-aisiais buvo nuteistas už tai, kad atvyko į darbą neatlikęs COVID-19 testo.

A. M. Johnson buvo nuteista 1996-aisiais pagal aštuonis baudžiamuosius kaltinimus, susijusius su Memfyje vykdyta kokaino kontrabanda. 2018-aisiais D. Trumpas, paraginus televizijos žvaigždei Kim Kardashian, sušvelnino jai bausmę iki gyvos galvos, leidžiant A. M. Johnson išeiti į laisvę anksčiau laiko.

Vėliau A. M. Johnson kalbėjo 2020-ųjų respublikonų nacionalinio suvažiavimo baigiamajame vakare, o po to, kai D. Trumpas jai suteikė malonę, neseniai paskyrė ją administracijoje dirbti pareigose, kuriose ji atsakinga už malonės suteikimą.