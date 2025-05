Trumpas viešai aprėkė žurnalistą – išvadino idiotu ir liepė išeiti

Žurnalistas prezidentui uždavė klausimą apie prabangų lėktuvą, kurį Kataras dovanoja JAV.

D. Trumpui akivaizdžiai nepatiko klausimas, jis žurnalistą išvadino „baisiu žurnalistu“ ir „idiotu“.

„Pone prezidente, gynybos departamentas paskelbė, kad priims Kataro lėktuvą, kuris bus naudojamas kaip Air Force One“, – pradėjo klausimą žurnalistas, tačiau netrukus buvo pertrauktas.

„Apie ką jūs kalbate?!“ – akimirksniu supyko D. Trumpas ir liepė kalbėti apie ūkininkų „genocidą“.

„Jūs turėtumėte išeiti iš čia. Ką tai turi bendro su Kataro lėktuvu?“ – tęsė įsiutęs D. Trumpas.

„Jie dovanoja Jungtinių Valstijų oro pajėgoms lėktuvą, ir tai puiku. Mes kalbame apie daug kitų dalykų!“ – aiškino jis.

Kaip įprasta, susidūręs su jam nepatinkančiais klausimais iš tradicinių žiniasklaidos priemonių, D. Trumpas užsipuolė ir žurnalisto darbovietę.

„NBC bando nukreipti dėmesį nuo to, ką jūs ką tik matėte. <..> Jūs esate baisus žurnalistas. Pirma, jums trūksta žurnalisto savybių. Jūs nesate pakankamai protingas“, – tęsė jis.

D. Trumpas dar kartą pagyrė Katarą už lėktuvo dovanojimą.

„Jūs taip baisiai valdote tą tinklą, jūs esate gėda. Daugiau jūsų klausimų nebus!“ – pridūrė jis.

🚨 Trump just kicked NBC out of the Oval Office.



After getting interrupted, he snapped:

“You’re a DISGRACE! No more questions from you. NBC should be investigated!”



This isn’t media strategy.



It’s state-run energy with a dictator’s temper.



The press asked questions.



Trump… pic.twitter.com/CAS4kSlfjN

