Trumpas prieš kameras surengė tikrą spektaklį ir viešai užsipuolė PAR prezidentą

Per susitikimą Ovaliajame kabinete D. Trumpas netikėtai parodė filmuotą medžiagą, kad pagrįstų savo kaltinimus „genocidu“ PAR adresu. Vaizduose buvo matyti kapai kelio pakraštyje, sakė respublikonas. „Tai siaubingas vaizdas. Niekada nesu matęs nieko panašaus“, – tvirtino D. Trumpas.

Ekspertai ginčija D. Trumpo vaizduojamą tariamą baltųjų ūkininkų genocidą PAR. Taip darydamas jis remiasi kraštutinių dešiniųjų grupėse platinama sąmokslo teorija apie vadinamąjį „baltųjų genocidą“.

C. Ramaphosa sureagavo į informaciją apie tariamus kapus. „Ar jie jums pasakė, kur visa tai yra, pone prezidente? Norėčiau žinoti, kur visa tai yra, nes niekada nesu to matęs“, – sakė PAR vadovas ir pažadėjo tuo pasidomėti.

D. Trumpas savo rankose taip pat laikė atspausdintus straipsnius apie tariamą smurtą prieš baltuosius ūkininkus ir savo kolegai įdavė krūvą popieriaus lapų.

C. Ramaphosa savo ruožtu ne kartą bandė sušvelninti padėtį ir akcentavo, kad jei yra problemų, jas turėtų aptarti partneriai. Jis nurodė esąs pasirengęs kalbėti apie bet ką, nedalyvaujant žurnalistams.

PAR prezidentas taip pat keletą kartų bandė įsiteikti D. Trumpui ir patenkinti jį politiniais pasiūlymais, tokiais kaip prieiga prie PAR žaliavų.

Donald Trump has ambushed South Africa's President by playing videos which he claims pertain to allegations of 'genocide' in South Africa.



"I'd like to know where that is because this [the videos] I've never seen" Cyril Ramaphos responded.https://t.co/ePDAgEPC2G



📺 Sky 501/YT pic.twitter.com/zTCzw4F5Zf

REKLAMA

REKLAMA