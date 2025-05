„Šiąnakt prie Žydų muziejaus Vašingtone buvo beprasmiškai nužudyti du Izraelio ambasados ​​darbuotojai. Mes aktyviai tiriame ir stengiamės gauti daugiau informacijos“, – socialiniame tinkle X paskelbė ji.

Tuo tarpu JAV generalinė prokurorė Pam Bondi sakė, kad apsilankė įvykio vietoje kartu su laikinąja JAV prokurore Kolumbijos apygardoje Jeanine Pirro, praneša „The Washington Post“.

Izraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose Danny Danonas mirtiną šaudymą pavadino „antisemitinio terorizmo aktu“. Socialiniame tinkle X jis parašė, kad „veiksmais prieš žydų bendruomenę peržengiama raudonoji linija“.

The fatal shooting that took place outside the event that took place at the Jewish Museum in Washington, D.C. is a depraved act of anti-Semitic terrorism. Harming the Jewish community is crossing a red line. We are confident that the US authorities will take strong action against…