80-metis prezidentas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė tris piktus įrašus apie „Fox News“, kaltindamas televizijos kanalą, esą šio reitingai pastaruoju metu smuko dėl nepakankamo lojalumo jam.
Trumpas užsipuolė „Fox News“: apkaltino televizijos kanalą nelojalumu
Viename įraše, paskelbtame užsidarant pirmosioms rinkimų apylinkėms, D. Trumpas pareiškė, kad „Fox News“ reitingai „smarkiai smuko ne dėl manęs, o dėl to, kad jie yra PRIEŠ mane!“
Kitame įraše D. Trumpas vieną televizijos laidų vedėją išvadino „buku kaip akmuo“, o trečiajame sukritikavo „Fox News“ rinkėjų apklausą, pavadindamas ją „visada pačia blogiausia“.
„Fox News“ reitingai smarkiai smuko (27 proc.!), nes jie per daug laiko skiria dėl Trumpo pakvaišusiems bukokratams (angl. „Dumocrats“)!“ – pridūrė D. Trumpas, iškraipydamas Demokratų partijos pavadinimą.
Kadencijos vidurio rinkimai nulems, ar respublikonai išsaugos Kongreso kontrolę, ir turės įtakos likusiai D. Trumpo antrosios prezidento kadencijos daliai.
Šiuos piktus įrašus D. Trumpas paskelbė prieš pat Baltųjų rūmų Rytų salėje surengtą rinkimų nakties rezultatų stebėjimo vakarėlį, kuriame dalyvavo ministrų kabineto nariai ir administracijos pareigūnai.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas anksčiau ten tvyrojusias nuotaikas apibūdino kaip „atsargiai optimistiškas“.
„Prezidentas atidavė visas jėgas ir padarė viską, kas buvo būtina. Respublikonų padėtis dabar geresnė nei prieš keturias savaites“, – naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnas.
Likus mėnesiui iki kadencijos vidurio rinkimų, D. Trumpas beveik kasdien rengė mitingus ir ragino respublikonų rinkėjus „įsivaizduoti, kad rinkimuose dalyvauju ir aš“, nors jo paties populiarumo rodikliai buvo rekordiškai žemi.
Tačiau apklausos rodė, kad dėl rinkėjų nepasitenkinimo ekonomine padėtimi ir karu su Iranu demokratai turi nemažai galimybių perimti Atstovų Rūmų, o galbūt ir Senato kontrolę.
Antradienį duodamas interviu telefonu televizijos kanalui CBS D. Trumpas pagrasino, kad demokratams laimėjus rinkimus taps „ponu Veto“ ir blokuos visus jų siūlomus įstatymus.
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