Trumpas: surengtos rimtos diskusijos su Rusija dėl karo užbaigimo

„Mes kalbėsimės ir, galvoju, padarysime kai ką, kas bus reikšminga“, – sakė D. Trumpas, Ovaliajame kabinete bendraudamas su reporteriais.

„Norime užbaigti tą karą. Tas karas nebūtų prasidėjęs, jei aš (tuo metu) būčiau buvęs prezidentas“, – pareiškė jis.

D. Trumpas nesakė, kas iš jo administracijos bendrauja su rusais, bet tvirtino, kad abi šalys jau kalbasi.

Paklaustas, ar jau tiesiogiai kalbėjosi su V. Putinu, D. Trumpas išsisuko: „Nenoriu to sakyti.“

D. Trumpas yra ne kartą sakęs, kad nebūtų leidęs karui prasidėti, jei tuo metu būtų dirbęs JAV prezidento poste, nors buvo prezidentas, kai Rytų Ukrainoje intensyvėjo Kyjivo pajėgų ir Maskvos remiamų separatistų kovos. Jos vyko prieš tai, kai V. Putinas 2022-ųjų vasarį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą.

Sausį grįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas kritikavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, sakydamas, kad jam derėjo susitarti su V. Putinu ir taip išvengti konflikto.

Praeitą mėnesį D. Trumpas interviu televizijai „Fox News“ sakė, kad V. Zelenskis kalba drąsiai, nors Ukraina kare yra labai priklausoma nuo JAV paramos.

„Jie buvo drąsūs, bet mes davėme jiems milijardus dolerių“, – sakė JAV prezidentas.

V. Putinas, neseniai duodamas interviu Rusijos valstybinei televizijai, gyrė D. Trumpą ir vadino jį sumaniu bei pragmatišku žmogumi, sutelkusiu dėmesį į JAV interesus.

„Visuomet palaikydavome dalykiškus, pragmatiškus, bet ir pasitikėjimu grįstus santykius su dabartiniu JAV prezidentu, – sakė V. Putinas. – Negalėčiau nesutikti su jo (žodžiais), kad jei jis būtų buvęs prezidentas, jei jie nebūtų pavogę iš jo pergalės 2020-aisiais, 2022 metais Ukrainoje kilusios krizės būtų buvę galima išvengti.“

Šiuo pareiškimu V. Putinas taip pat tiesmukai parėmė D. Trumpo atsisakymą pripažinti savo pralaimėjimą 2020 metų JAV prezidento rinkimuose. Daugybė federalinių ir vietos pareigūnų, teismų, buvusių rinkimų kampanijos aukšto rango pareigūnų ir net jo paties generalinis prokuroras teigia, kad sukčiavimo per rinkimus įrodymų nėra, nors D. Trumpas ir kalba priešingai.

Per 2024 metų rinkimų kampaniją D. Trumpas pažadėjo greitai užbaigti karą Ukrainoje ir negailėjo kritikos ankstesnio prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) administracijai už tai, kad milijardai JAV mokesčių mokėtojų dolerių buvo skiriami karinei ir ekonominei pagalbai Kyjivui, siekiant padėti ukrainiečiams kovoti su Rusijos invazija.

D. Trumpo santykiai su V. Putinu atidžiai stebimi nuo 2016 metų JAV prezidento rinkimų kampanijos, kai D. Trumpas ragino Rusiją surasti ir paviešinti jo tuometinės varžovės, demokratės Hillary Clinton (Hilari Klinton) ištrintus elektroninius laiškus. Dėl jų buvo kilusi kontroversija, nes dirbdama valstybės sekretoriaus poste H. Clinton naudojosi privačiu elektroninio pašto serveriu oficialiam bendravimui.

D. Trumpas viešai palaikė V. Putino, o ne JAV žvalgybos poziciją dėl to, ar Rusija kišosi į 2016 metų JAV rinkimus siekdama padėti jam laimėti. Be to, D. Trumpas yra gyręs V. Putiną, net pavadinęs jį gan sumaniu dėl invazijos į Ukrainą.

Visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojus dėl raketų ir dronų

Ukrainos pareigūnai šeštadienį visoje šalyje paskelbė oro pavojų, oro pajėgoms įspėjus dėl raketų ir dronų.

„Raketų grėsmė Mykolajivo ir Chersono srityse“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė oro pajėgos. Nurodoma, kad Sumų ir Poltavos sričių link taip pat skrieja raketos.

„Priešo (...) bepiločių pavojus Charkivo, Sumų, Poltavos, Černihivo ir Žytomyro srityse“, – sakoma kitame įraše.

Anksčiau šeštadienį per drono smūgį Zaporižioje buvo smarkiai apgadinta pastatų, pranešė vietos gubernatorius.

Beveik trejus metus trunkantis Rusijos karas prieš Ukrainą neatrodo bent kiek rimstantis po Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sugrįžimo į Baltuosius rūmus. Sausio 20-ąją prisaikdintas JAV prezidentas yra pažadėjęs greitai nutraukti karą Ukrainoje.

Pareigūnai pranešė, kad penktadienį vakare rusų raketa smogė Ukrainos pietuose esančios Odesos centrui, kur buvo sužeisti mažiausiai septyni žmonės, apgadinta istorinių pastatų.