Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas prabilo apie svarbų sprendimą dėl Irano: spręs, ar „sunaikinti“

2026-09-18 06:50 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-18 06:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turi priimti „svarbų sprendimą“ dėl savo stringančio karo su Iranu – visų pirma dėl to, ar jam reikėtų „sunaikinti“ Islamo Respubliką, ar ne.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)
GALERIJA (18)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turi priimti „svarbų sprendimą“ dėl savo stringančio karo su Iranu – visų pirma dėl to, ar jam reikėtų „sunaikinti“ Islamo Respubliką, ar ne.

REKLAMA
6

„Manęs laukia svarbus sprendimas“, – ketvirtadienį žinių portalui „Axios“ sakė jis.

„Ar noriu įsiveržti ir juos (Irano režimą) sunaikinti, ar ne? Tai svarbus sprendimas. Su manimi gali nutikti bet kas“, – tvirtino jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

D. Trumpas konkrečiai nepaminėjo Irano, tačiau ne kartą grasino sunaikinti šią šalį.

Jungtinės Valstijos ir Izraelis vasario 28 d. bendromis jėgomis užpuolė Iraną. Teheranas į tai atsakė kontratakomis, nukreiptomis prieš JAV bazes Artimuosiuose Rytuose. Karas tęsiasi jau beveik septynis mėnesius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
"Su manimi gali nutikti bet kas“, – tvir
"Su manimi gali nutikti bet kas“, – tvir
2026-09-18 09:26
Su tavimi jau nutiko. Išprotėjai, kaip sakė žinomas aktorius De Niro.
Atsakyti
Bėda užklupo Trumpą
Bėda užklupo Trumpą
2026-09-18 11:05
Rubio nutraukė derybas Pakistane.Dabar Irano lyderis pareiškė,kad neatidarys Hormuzo sąsiaurio iki valdžioje bus Trumpas ir Netanjahu.O Jemeno chusitai blokuoja Raudonosios jūros sąsiaurį ir Saudo Arabijos naftotiekį.Amerikoj dizelinas vietomis siekia jau 8$,prieš tarpinius rinkimus,kai Trumpas buvo žadėjęs pigiausius degalus is
torijoj.
Trumpas dabar turi svarbesnį uždavinį,jis pasirašė dokumentus dėl pasierošimo karui Mėnulyje ,kuria tam tikslui kariuomenę,net drabužius ,kuriuos vilkės mėnulio kariai jau sumodeliavo.Be to paskelbė žemėlapį be komentarų JAV su puse pasaulio ,tame tarpe Europa ir Rusija sudėtyje,išskyrus Kiniją,Indiją,Afriką,Australiją
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų