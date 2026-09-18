Trumpas prabilo apie svarbų sprendimą dėl Irano: spręs, ar „sunaikinti“

„Manęs laukia svarbus sprendimas“, – ketvirtadienį žinių portalui „Axios“ sakė jis.
„Ar noriu įsiveržti ir juos (Irano režimą) sunaikinti, ar ne? Tai svarbus sprendimas. Su manimi gali nutikti bet kas“, – tvirtino jis.
D. Trumpas konkrečiai nepaminėjo Irano, tačiau ne kartą grasino sunaikinti šią šalį.
Jungtinės Valstijos ir Izraelis vasario 28 d. bendromis jėgomis užpuolė Iraną. Teheranas į tai atsakė kontratakomis, nukreiptomis prieš JAV bazes Artimuosiuose Rytuose. Karas tęsiasi jau beveik septynis mėnesius.
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torijoj.
Trumpas dabar turi svarbesnį uždavinį,jis pasirašė dokumentus dėl pasierošimo karui Mėnulyje ,kuria tam tikslui kariuomenę,net drabužius ,kuriuos vilkės mėnulio kariai jau sumodeliavo.Be to paskelbė žemėlapį be komentarų JAV su puse pasaulio ,tame tarpe Europa ir Rusija sudėtyje,išskyrus Kiniją,Indiją,Afriką,Australiją