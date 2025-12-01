 
Trumpas perspėjo Izraelį

2025-12-01 19:04 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 19:04

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį perspėjo Izraelį, kad šis neturėtų destabilizuoti Sirijos ir jos naujosios vadovybės. Prieš keletą dienų Izraelio pajėgos surengė mirtiną operaciją šalies pietuose.

„Labai svarbu, kad Izraelis palaikytų tvirtą ir nuoširdų dialogą su Sirija ir kad niekas netrukdytų Sirijai tapti klestinčia valstybe“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas sakė, kad yra „labai patenkintas“ Sirijoje vykstančiais procesais vadovaujant buvusiam islamistų sukilėliui prezidentui Ahmedui al Sharaa, kuris lapkritį buvo atvykęs istorinio vizito į Baltuosius rūmus.

D. Trumpas siekia, kad Izraelis ir Sirija sudarytų saugumo paktą po to, kai prieš metus A. al Sharaa vadovaujama islamistų koalicija nuvertė ilgametį diktatorių Basharą al Assadą.

Tačiau dėl šimtų Izraelio smūgių Sirijai įtampa išaugo. Penktadienį, per iki šiol mirtiniausią operaciją Sirijos pietuose, Izraelio pajėgos nužudė 13 žmonių teigdamos, kad taikėsi į vieną islamistų grupuotę.

D. Trumpas sakė, kad A. al Sharaa „kruopščiai dirba, kad vyktų geri dalykai ir kad Sirija bei Izraelis turėtų ilgalaikius ir klestinčius bendrus santykius“.

Jis pridūrė, kad JAV „daro viską, kas yra mūsų galioje, kad Sirijos vyriausybė ir toliau darytų tai, kas buvo numatyta“, t. y. atstatytų karo nuniokotą šalį.

Geri Sirijos ir Izraelio santykiai prisidėtų prie jo pastangų siekti platesnės taikos Artimuosiuose Rytuose po spalio mėnesį įsigaliojusių trapių paliaubų Gazos Ruože, pridūrė D. Trumpas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

