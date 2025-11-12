Trumpas oficialiai paprašė Izraelio prezidento suteikti malonę Netanyahu

„Šį rytą prezidentas Isaacas Herzog gavo pridedamą laišką iš JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuriame jis raginamas apsvarstyti galimybę suteikti malonę ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu“, – rašoma prezidentūros pranešime.
„Kaip prezidentūra visada aiškiai nurodė, visi siekiantieji prezidento malonės, privalo pateikti oficialų prašymą nustatyta tvarka“, – pridūrė prezidentūra.
