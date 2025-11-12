 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas oficialiai paprašė Izraelio prezidento suteikti malonę Netanyahu

2025-11-12 13:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 13:55

JAV prezidentas Donaldas Trumpas parašė laišką Izraelio prezidentui Isaacui Herzogui, prašydamas jo suteikti malonę šalies ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu, kuriam yra iškeltos trys atskiros bylos dėl korupcijos. Apie tai trečiadienį pranešė Izraelio prezidentūra.

Benjaminas Netanyahu išreiškė paramą Donaldo Trumpo siūlomam planui dėl Gazos Ruožo (nuotr. SCANPIX)

0

„Šį rytą prezidentas Isaacas Herzog gavo pridedamą laišką iš JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuriame jis raginamas apsvarstyti galimybę suteikti malonę ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu“, – rašoma prezidentūros pranešime.

„Kaip prezidentūra visada aiškiai nurodė, visi siekiantieji prezidento malonės, privalo pateikti oficialų prašymą nustatyta tvarka“, – pridūrė prezidentūra.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

