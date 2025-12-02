 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas kaltina Hondūro rinkimų pareigūnus bandymu pakeisti rezultatus: „Už tai reikės skaudžiai sumokėti!“

2025-12-02 07:02 / šaltinis: BNS
2025-12-02 07:02

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį apkaltino Hondūro rinkimų pareigūnus bandant pakeisti šios šalies prezidento rinkimų rezultatus.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Hondūro gyventojai vis dar laukia lapkričio 30 dieną įvykusio balsavimo rezultatų, tačiau rinkimų pareigūnai pareiškė, jog po pirminio balsų skaičiavimo atotrūkis tarp kandidatų yra per mažas, kad būtų galima paskelbti laimėtoją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Panašu, kad Hondūras bando pakeisti savo prezidento rinkimų rezultatus. Jei jie tai padarys, už tai reikės skaudžiai sumokėti!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

Šiuose rinkimuose JAV vadovas yra išreiškęs paramą dešiniųjų pažiūrų kandidatui Nasry Asfurai.

Prieš Hondūro rinkimus D. Trumpas grasino nutraukti pagalbą šiai šaliai, jei jo remiamas kandidatas pralaimės.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

