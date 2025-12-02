Trumpas kaltina Hondūro rinkimų pareigūnus bandymu pakeisti rezultatus: „Už tai reikės skaudžiai sumokėti!“

Hondūro gyventojai vis dar laukia lapkričio 30 dieną įvykusio balsavimo rezultatų, tačiau rinkimų pareigūnai pareiškė, jog po pirminio balsų skaičiavimo atotrūkis tarp kandidatų yra per mažas, kad būtų galima paskelbti laimėtoją.
„Panašu, kad Hondūras bando pakeisti savo prezidento rinkimų rezultatus. Jei jie tai padarys, už tai reikės skaudžiai sumokėti!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Šiuose rinkimuose JAV vadovas yra išreiškęs paramą dešiniųjų pažiūrų kandidatui Nasry Asfurai.
Prieš Hondūro rinkimus D. Trumpas grasino nutraukti pagalbą šiai šaliai, jei jo remiamas kandidatas pralaimės.
