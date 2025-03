Trumpas ir Zelenskis kalbasi telefonu – prezidentūros atstovas

„Ukrainos prezidentas telefonu kalbasi su JAV prezidentu Donaldu Trumpu“, – žurnalistams pareiškė V. Zelenskio atstovas Serhijus Nykyforovas.

JAV politikos naujienų leidinys „Axios“ anksčiau skelbė, kad Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėsis jau 16 val. Kyjivo (ir Lietuvos) laiku.

Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis prieš tai pranešė, kad trečiadienį kalbėsis su JAV prezidentu Donaldu Trumpu apie jo pokalbio su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu detales.

„Šiandien susisieksiu su prezidentu D. Trumpu ir aptarsime tolesnius veiksmus“, – Suomijoje vykstančioje spaudos konferencijoje sakė V. Zelenskis.

D. Trumpas su V. Putinu kalbėjosi antradienį. Skelbta, kad jiedu 90 minučių trukusio pokalbio metu susitarė dėl 30 dienų trukmės su energetikos infrastruktūra susijusių paliaubų Ukrainoje vykstančiame kare.

V. Zelenskis: V. Putino pažadas nepulti energetikos infrastruktūros neatitinka tikrovės

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusijos vadovo Vladimiro Putino pažadas nepulti energetikos infrastruktūros neatitinka tikrovės, nes naktį jo šalyje buvo surengta masinė rusų dronų ataka.

„Net vakar vakare, po Putino pokalbio su (...) Trumpu, kai Putinas sakė, kad neva davė įsakymą sustabdyti smūgius Ukrainos energetikos objektams, per naktį buvo paleista 150 dronų, tarp jų ir prieš energetikos objektus“, – sakė V. Zelenskis spaudos konferencijoje su Suomijos prezidentu Alexander'u Stubbu.

Smūgiai, per kuriuos buvo smogta civiliniams objektams ir apgadintos mažiausiai dvi ligoninės, buvo surengti po to, kai per pokalbį telefonu su D. Trumpu V. Putinas atsisakė pritarti 30-ties dienų visiškų paliaubų susitarimui.

Kremlius: V. Putinas ir D. Trumpas pasitiki vienas kitu, nori normalizuoti ryšius

Kremlius trečiadienį paskelbė, kad Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas pasitiki vienas kitu bei nori normalizuoti JAV ir Rusijos santykius, daugiau kaip trejus metus tęsiantis Maskvos karui prieš Ukrainą.

„Prezidentai Putinas ir Trumpas gerai supranta vienas kitą, pasitiki vienas kitu ir ketina palaipsniui judėti ryšių normalizavimo link“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Jis pridūrė, kad prezidentų antradienio pokalbis telefonu truko maždaug dvi valandas.

Maskva ir Vašingtonas artimiausiomis dienomis nuspręs dėl kitų derybų datų, trečiadienį pranešė Kremlius po Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV vadovo Donaldo Trumpo pokalbio antradienį

„Šiandien ir rytoj bus papildomai susitarta dėl tikslių datų“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie būsimas derybas su JAV.