Trumpas apie gandus dėl Musko ir pasirengimą karui su Kinija: „Kas per absurdas?“

„The News York Times“ šaltiniai teigė, kad visiškai slaptame instruktaže apie karo su Kinija planą yra apie 20-30 skaidrių, kuriose aprašoma, kaip Jungtinės Valstijos reaguotų ir vykdytų tokį konfliktą.

Šaltinių teigimu, instruktažas apima įvairią informaciją – nuo potencialios grėsmės iš Kinijos analizės iki to, į kokius Kinijos taikinius JAV galėtų smogti konflikto atveju.

Kaip pažymėjo „The New York Times“, susitikimą planuojama surengti ne gynybos sekretoriaus Pete‘o Hegsetho kabinete, o saugioje Pentagono konferencijų salėje, kuri naudojama aukštų karinių pareigūnų susitikimams.

Prieš paskelbiant „The New York Times“ straipsnį Pentagono atstovas spaudai Seanas Parnellis padarė trumpą pareiškimą, kad Gynybos departamentas kovo 21 d. „mielai“ priims E. Muską Pentagone, į kurį jis buvo pakviestas „apsilankyti“.

„The New York Times“ apie tai paskelbus straipsnį, S. Parnellis socialiniame tinkle „X“ parašė: „Tai 100 proc. netikra naujiena. Tiesiog įžūlus ir piktybiškas melas. Elonas Muskas yra patriotas. Didžiuojamės, kad jis dirba su Pentagonu.“

This is 100% Fake News. Just brazenly & maliciously wrong. Elon Musk is a patriot. We are proud to have him at the Pentagon. pic.twitter.com/LiyXrl8gCi

Gynybos sekretorius P. Hegsethas taip pat pakomentavo: „Tai nėra susitikimas dėl „visiškai slaptų karo su Kinija planų“. Tai neoficialus susitikimas apie inovacijas, efektyvumą ir išmaniąją gamybą“, – teigė jis.

We look forward to welcoming @elonmusk to the Pentagon tomorrow.



But the fake news delivers again — this is NOT a meeting about “top secret China war plans.” It’s an informal meeting about innovation, efficiencies & smarter production. Gonna be great! https://t.co/sIhsUjqbG9