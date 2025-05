Trumpas apie Bideno ligą: „Man jo visiškai negaila“

Penktadienį Donaldas Trumpas pakomentavo J. Bideną ir jo ligą. JAV prezidentas teigė, kad jam „visiškai negaila“ savo pirmtako.

„Jei jums jo [Joe Bideno] gaila, negailėkite jo taip stipriai, nes jis žiaurus žmogus... Man jo visiškai negaila“, – savo kabinete žurnalistams penktadienį sakė D. Trumpas.

Trump on Joe Biden, who recently announced a cancer diagnosis: "If you feel sorry for him, don't feel so sorry, because he's vicious ... I really don't feel sorry for him." pic.twitter.com/qOT4hC67Qc

