Tribunolas: Šiaurės Airijos ir JK policija neteisėtai sekė du žurnalistus

Tiriamųjų galių tribunolas (angl. Investigatory Powers Tribunal) – nepriklausoma Jungtinės Karalystės (JK) teisminė institucija – nusprendė, kad PSNI turi sumokėti po 4 tūkst. svarų sterlingų (4,84 tūkst. eurų) kompensaciją Trevorui Birney ir Barry McCaffrey už neteisėtą slaptą sekimą.

Abu jie buvo sulaikyti 2018 metais, po to, kai sukūrė apdovanojimą pelniusį dokumentinį filmą apie žudynes per vadinamuosius Neramumus (The Troubles) – tris dešimtmečius iki 1998-ųjų Šiaurės Airijoje trukusį konfliktą – ir galimą policijos sąmokslą su įtariamais žudikais.

Tribunolas taip pat panaikino PSNI slapto sekimo leidimą, skirtą žurnalistams ir jų įtariamam konfidencialaus dokumento, kuris buvo parodytas filme, šaltiniui.

Teismas nusprendė, kad 2012-aisiais Metropoliteno policija neteisėtai stebėjo B. McCaffrey.

Dviejų žurnalistų sukurtame dokumentiniame filme „Neliks akmens ant akmens“ (No Stone Unturned) užfiksuotos 1994 metais įvykusios Lafinailendo žudynės, per kurias britų lojalistų remiamos sukarintos grupuotės nužudė šešis katalikus.

Aukos bare per televizorių stebėjo Pasaulio futbolo čempionato rungtynes tarp Airijos ir Italijos, kai žudikai įėjo į vidų ir pradėjo šaudyti.

„Sutinku su (teismo) sprendimu, kad prieš suteikiant leidimą stebėti žurnalistų šaltinius nebuvo tinkamai apsvarstyta, ar egzistuoja viršesnis viešasis interesas kištis“, – sakė PSNI vyriausiasis konsteblis Jonas Boutcheris.

„Esu pasiryžęs užtikrinti, kad PSNI naudotųsi turimais įgaliojimais teisėtai, proporcingai ir atsakingai“, – pridūrė jis.