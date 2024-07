Garsėjusi savo valgymo varžybų sesijomis, Pan Xiaoting gyvų transliacijų metu ji dažnai trukdavo iki 10 valandų ir suvalgydavo apie 10 kilogramų maisto, nepaisydama tėvų ir artimųjų perspėjimų, skelbia portalas „Mirror“.

Iš Kinijos kilusi nuomonės formuotoja dalyvaudavo „Mukbang“ laidose, kurių vedėjai valgo maistą prieš kamerą, dažnai bendraudami su gerbėjais realiuoju laiku. Tačiau per paskutinę moters gyvą transliaciją įvyko tragedija.

„Mukbang“ atsirado Pietų Korėjoje 2000-ųjų viduryje ir greitai tapo pasauline tendencija, ypač pastarąjį dešimtmetį.

Kaip rašo „China News“, Pan Xiaoting buvo žinoma dėl savo ilgų „Mukbang“ stiliaus vaizdo įrašų, o vienu metu netgi paaiškėjo, kad 24 metų moteris anksčiau buvo hospitalizuota dėl kraujavimo iš virškinamojo trakto. Nepaisant to, ji ir toliau transliavo.

Vienas asmuo socialiniuose tinkluose ją apibūdino kaip „tiesiogine to žodžio prasme godumo auką“, nes tragiškas įvykis atkreipė dėmesį į ekstremalaus valgymo pavojus. Kiti abejojo, ar reikia atlikti tokius iššūkius.

Vienas iš jų teigė: „Niekada nesuprasiu, kodėl kas nors nori stebėti, kaip kitas valgo.“

Kitas vartotojas pridūrė: „Tai siaubinga. Kodėl šiais laikais žmonės bando šlovinti nutukimą?“

Dar vienas rašė: „Kai pagalvoji, kad yra žmonių, mirštančių iš bado... tai beprotiška“.

