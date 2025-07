Tragedija Pietų Korėjoje: liūtys sukėlė nuošliaužas, žuvo ir dingo žmonės

Pasak pareigūnų, smarkios liūtys sukėlė daug nuošliaužų pietinėje Sančongo apskrityje.

„Pranešta, kad mažiausiai du žmonės dingę be žinios, du žmonės patyrė širdies sustojimą, o penki žmonės žuvo“, – teigiama nacionalinės priešgaisrinės tarnybos pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad išgelbėta 16 žmonių.

Pasak tarnybos, dauguma žuvusiųjų buvo rasti savo namuose, nuskendę arba palaidoti po nuošliauža.

Sančongo apskrities valdžia 34 tūkst. gyventojų nurodė „nedelsiant evakuotis į saugią vietą“.

Pasak vietos ugniagesių, šiuo metu neįmanoma pasiekti šešių žmonių, įskaitant du, įstrigusius name.

Pietų Korėją liepos mėnesį paprastai skalauja musoninės liūtys, todėl šalis paprastai yra gerai tam pasirengusi. Tačiau šią savaitę šalies pietiniai regionai sulaukė ypač smarkių liūčių – oficialūs meteorologiniai duomenys rodo, kad per valandą iškritęs kritulių kiekis buvo vienas didžiausių per visą stebėjimų istoriją.

Be šeštadienio aukų, per lietaus sukeltas nelaimes per pastarąsias kelias dienas žuvo mažiausiai keturi žmonės.

Mokslininkai teigia, kad klimato kaita lemia ekstremalesnius ir dažnesnius meteorologinius reiškinius visame pasaulyje.