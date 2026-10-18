Tragedija Kanadoje: karinėje bazėje žuvo žmonės

Daugiau detalių jis nepateikė, tačiau pareiškė, kad „padėtis vis dar labai įtempta ir sudėtinga“.
„Neprisimenu, kad pastaruoju metu būtų įvykę kas nors panašaus“, – per spaudos konferenciją Otavoje sakė jis.
„Daugiau informacijos pateiksime artimiausiomis valandomis ir dienomis. Šiuo metu mintimis esame su šeimomis ir visais, kuriuos palietė šis tragiškas įvykis“, – sakė ministras.
„Ypač noriu padėkoti pirmiesiems į įvykio vietą atvykusiems gelbėtojams ir visiems, kurie šiuo labai sunkiu metu teikia pagalbą“, – pridūrė D. McGuinty.
Institucijos bendradarbiauja
Pasak ministro, Kanados ginkluotosios pajėgos, Nacionalinės gynybos departamentas ir kitos federalinės institucijos bendradarbiauja su vyriausybe, siekdamos „sutelkti visą būtiną pagalbą“ ir išsiaiškinti, kas iš tiesų įvyko.
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney pareiškė, kad dėl „rimto incidento“ karinėje bazėje kilo didelis gaisras.
„Mintimis esame su visomis drąsiomis moterimis ir vyrais, kuriuos palietė šis įvykis“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Carney.
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