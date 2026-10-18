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TV3 naujienos > Užsienis

Tragedija Kanadoje: karinėje bazėje žuvo žmonės

2026-10-18 09:37 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 09:37
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Kanados gynybos ministras Davidas McGuinty šeštadienį pranešė, kad per incidentą karinėje bazėje Albertos provincijoje žuvo ir buvo sužeista žmonių.

Kanados vėliava EPA

Kanados gynybos ministras Davidas McGuinty šeštadienį pranešė, kad per incidentą karinėje bazėje Albertos provincijoje žuvo ir buvo sužeista žmonių.

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Daugiau detalių jis nepateikė, tačiau pareiškė, kad „padėtis vis dar labai įtempta ir sudėtinga“.

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„Neprisimenu, kad pastaruoju metu būtų įvykę kas nors panašaus“, – per spaudos konferenciją Otavoje sakė jis.

„Daugiau informacijos pateiksime artimiausiomis valandomis ir dienomis. Šiuo metu mintimis esame su šeimomis ir visais, kuriuos palietė šis tragiškas įvykis“, – sakė ministras.

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„Ypač noriu padėkoti pirmiesiems į įvykio vietą atvykusiems gelbėtojams ir visiems, kurie šiuo labai sunkiu metu teikia pagalbą“, – pridūrė D. McGuinty.

Institucijos bendradarbiauja 

Pasak ministro, Kanados ginkluotosios pajėgos, Nacionalinės gynybos departamentas ir kitos federalinės institucijos bendradarbiauja su vyriausybe, siekdamos „sutelkti visą būtiną pagalbą“ ir išsiaiškinti, kas iš tiesų įvyko.

Kanados ministras pirmininkas Markas Carney pareiškė, kad dėl „rimto incidento“ karinėje bazėje kilo didelis gaisras.

„Mintimis esame su visomis drąsiomis moterimis ir vyrais, kuriuos palietė šis įvykis“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Carney.

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