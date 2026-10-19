Tikintieji šaukė „Tėve, tėve!“: per mišias įvykusi nelaimė baigėsi kunigo mirtimi

Tuo metu, kai įvyko mirtinas incidentas, mišios buvo tiesiogiai transliuojamos parapijos socialiniuose tinkluose.
Įraše girdėti, kaip susirinkusieji desperatiškai šaukia: „Tėve, tėve! Kvieskite greitąją pagalbą!“
Pareikšta užuojauta kunigos artimiesiems
Gvajakilio arkivyskupija pareiškė užuojautą kunigo artimiesiems ir parapijos bendruomenei.
Pranešime, kuriame konkrečios mirties aplinkybės nebuvo nurodytos, teigiama, kad kunigas iškeliavo į Tėvo namus. „Ilsėkis ramybėje“, – rašoma jame.
Kodėl nukrito kryžius, kol kas neaišku.
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