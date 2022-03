Tiesiai iš slėptuvės Ukrainoje: studentai tirpdo sniegą, kad turėtų atsigerti, o maisto nebėra

BBC kalbintas 24-erių metų studentas Vipin Yadav Ukrainoje studijavo mediciną. Čia jis atvyko iš Indijos.

Dabar vaikinas yra įstrigęs Sumų srityje, šiaurinėje Ukrainos dalyje. Ukrainą jau 12 dienų atakuoja Rusijos režimas.

Vipin jau keturias dienas neturi maisto. Viskas, kas jam yra likę – proteino milteliai, kuriuos prieš Rusijos invaziją, jis vartodavo sportuodamas.

Vipin sako, kad jis ir jo draugai studentai nebeturi vandens. Vienintelis būdas atsigerti – ištirpdyti sniegą, į slėptuvę persineštą iš lauko.

Dar vienas medicinos studentas iš Indijos, taip pat įstrigęs Sumų srityje – Krishnanunni.

BBC jis sakė besijaučiantis labai beviltiškai, nes anksčiau pirmadienį jam nepavyko evakuotis.

Kai jo grupė buvo sodinama į evakuacijos autobusą, nugriaudėjo sprogimas ir visiems buvo liepta grįžti į slėptuves.

Kiek anksčiau jis BBC atsiuntė vaizdo įrašą ir parodė, kaip gyvena.

Thread: This was filmed last night in #Sumy by Indian medical student Krishnanunni as hundreds of #indianstudentsinukraine sheltered from bombings. pic.twitter.com/WJvgux2Jss