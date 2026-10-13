„The Telegraph“ skelbia apie pavojingą Trumpo žaidimą: Zelenskiui gresia rimti išbandymai

Leidinio teigimu, per vieną dieną D. Trumpas pareikalavo V. Zelenskio politinio pasitraukimo ir kartu paskelbė apie netikėtą susitarimą su V. Putinu dėl rusiško dyzelino importo kaip tik artėjant JAV Kongreso rinkimams.
Straipsnyje pažymima, kad šie veiksmai primena pirmuosius D. Trumpo prezidentavimo mėnesius 2025 metais, kai jis visomis išgalėmis siekė suartėti su V. Putinu, palaužti V. Zelenskį ir priversti Ukrainą sutikti su taikos susitarimu Rusijos sąlygomis.
„Pamoka, kurią V. Zelenskis išmoko iš šio žiauraus jėgos politikos pavyzdžio, kai galioja negailestingi išlikimo dėsniai, buvo ta, kad pasikliauti D. Trumpu bet kokiu klausimu yra itin pavojinga“, – pažymi leidinys.
Priduriama, kad šiandien D. Trumpas turi gerokai mažiau svertų daryti spaudimą V. Zelenskiui, nes Ukraina nebegauna finansinės paramos iš JAV. Tiesa, amerikietiška ginkluotė ir toliau tiekiama Ukrainai, tačiau ji parduodama komercinėmis sąlygomis, o už ją moka Ukrainos sąjungininkės Europoje.
Ukrainos priklausymas nuo JAV
Vis dėlto, kaip pažymima publikacijoje, išlieka trys itin svarbios sritys, kuriose Ukraina vis dar priklauso nuo JAV.
Pirmoji – karinė žvalgybinė informacija, reikalinga Ukrainos karinėms operacijoms, ypač tolimojo nuotolio smūgiams į taikinius Rusijos teritorijoje.
Manoma, kad iš visų JAV vyriausybinių struktūrų tik Centrinė žvalgybos valdyba (CŽV) ir platesnė JAV žvalgybos bendruomenė toliau nuosekliai rėmė Ukrainą. Be kita ko, jos teikė tikslius palydovinius duomenis, leidžiančius Ukrainai itin tiksliai smogti vis didesniam skaičiui taikinių Rusijos teritorijoje.
Antroji ir, ko gero, skubiausia bendradarbiavimo sritis – priešraketinių sistemų raketų gaudyklių tiekimas balistinėms raketoms numušti. Šiuo metu tik amerikietiškos „Patriot“ sistemos pajėgios numušti galingiausius V. Putino naudojamus ginklus, kuriais diena iš dienos atakuojami Ukrainos miestai.
Trečioji priklausomybės sritis – amerikietiškos ginkluotės pardavimas Ukrainai, už kurią Europos sąjungininkės moka pagal NATO mechanizmą PURL.
Leidinys pažymi, kad JAV pareigūnai jau informavo kolegas Europoje, jog D. Trumpas nutrauks ginkluotės tiekimą pagal šią programą, jei V. Zelenskis nesustabdys Ukrainos atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
„Ar Europa sugebės kompensuoti šiuos praradimus, priklausys nuo paties žemyno ginklų gamybos pajėgumų, kurie jau dabar vos spėja patenkinti paklausą, smarkiai išaugusią dėl didėjančių gynybos biudžetų, ypač Vokietijoje ir Lenkijoje“, – pažymima straipsnyje.
Leidinio prognozėmis, Europos vyriausybėms teks apsispręsti, ar nukreipti savo ginkluotosioms pajėgoms skirtą ginkluotę Ukrainai ir suteikti jos poreikiams pirmenybę.
Manoma, kad Ukrainos sąjungininkėms Europoje gali nepavykti visiškai kompensuoti iš JAV gaunamos žvalgybinės informacijos apie taikinius praradimo.
Be to, leidinys pažymi, kad sprendimų dėl raketų gaudyklių ir platesnio ginkluotės tiekimo galima rasti, tačiau tai neįvyks artimiausiu metu.
„Nepaisant visų V. Zelenskio pastangų atsikratyti priklausomybės nuo JAV, D. Trumpas vis dar turi pavojingą galimybę tęsti savo asmeninį konfliktą ir taip kenkti Ukrainai“, – apibendrina leidinys.
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