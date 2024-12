„The New York Times“: Ukrainos elektros tiekimą gelbėja ir Lietuva

Pastarąjį mėnesį Rusijai suintensyvinant antskrydžius Ukrainos elektros tinklams, Ukrainos miestus naktimis vėl apėmė tamsa. Kyjive gyventojai naudojasi mobiliųjų telefonų žibintuvėliais, kad galėtų važiuoti neapšviestomis gatvėmis.

Ukraina iki šiol atlaikė trijų didelių Rusijos smūgių per pastarąjį mėnesį padarinius, sumažindama gatvių apšvietimą tam, kad sumažintų spaudimą elektros tinklui. Tačiau dvejus metus trukusių išpuolių prieš elektrines, šalies energetikos tinklas atsidūrė ant žlugimo slenksčio, teigia ekspertai.

Jungtinės Tautos perspėjo, kad šią žiemą elektros energijos tiekimas gali trukti iki 18 valandų per parą, todėl manoma, jog sutriks įvairi buitinė technika, naudojama namuose ir vandens siurbliai. Be to, tai sukels rūpesčių vaikams, kurie mokosi nuotoliniu būdu.

Dėl šių priežasčių Ukrainos valdžia nusprendė imtis netradicinių priemonių, kad būtų išvengta elektros energijos krizės. Pavyzdžiui, nuomotis plūduriuojančias elektrines iš Turkijos ir atsigabenti nebenaudojamos elektrinės dalis iš Lietuvos.

„Darome viską, kas įmanoma“, – sakė Ukrainos parlamento energetinio saugumo vadovė Viktorija Hryb.

Vis dėlto V. Hryb ir kiti Ukrainos pareigūnai pripažino, kad šių priemonių nepakaks, kad būtų išvengta elektros energijos tiekimo nutraukimo.

Elektrinės dalys keliaus iš Lietuvos

Pagal Ukrainos projektą su Europos Sąjunga, išardoma elektrinė, kuri seniau tiekė šilumą pusei Vilniaus miesto. Pranešama, kad elektrinės dalys bus panaudotos kelių apgadintų Ukrainos objektų remontui.

Pasak Lietuvos energetikos bendrovės „Ignitis“, kuriai priklauso elektrinė, ši operacija prasidėjo vasarą ir yra vis dar tęsiama.

Į Ukrainą gabenama daugiau kaip 300 įrangos dalių, tačiau tiksli jų paskirties vieta saugumo sumetimais laikoma paslaptyje.

Iš pradžių buvo planuota, kad elektrinės dalys Ukrainą pasieks iki žiemos, tačiau dėl logistinių kliūčių ir biurokratinio vilkinimo šis terminas pailgėjo, o kai kurie svarbiausi įrenginiai bus pristatyti tik kitais metais, teigia operacijoje dalyvaujantys pareigūnai ir verslininkai, norėję išlaikyti anonimiškumą.

Plūduriuojančių elektrinių nuoma

Naujų elektrinių statyba yra ilgas procesas, kurio Ukraina šiuo metu negali sau leisti dėl prasidėjusio žiemos sezono.

Kaip alternatyvą šalis planuoja išsinuomoti plūduriuojančias elektrines, sumontuotas ant krovininių laivų. Jų paskirtis – tiekti elektrą Juodosios jūros pakrantės Odesos regionui, kuriame nėra elektros energijos gamybos įrenginių.

Kurą arba dujas naudojančios elektrinės bus prišvartuotos regiono uostuose, o elektra į tinklą bus perduodama per sausumos pastotes.

Ukrainos pareigūnai, reikalavę išlaikyti anonimiškumą, sakė, kad jie derasi su Turkijos bendrove „Karpowership“ dėl kelių laivų nuomos. Pranešama, jog ši įmonė specializuojasi elektrinių laivų gamyboje.

Praėjusiais metais ši bendrovė pasirašė susitarimą su valstybine Ukrainos energetikos prekybos įmone dėl laivų įrengimo, kurie gali pagaminti 500 megavatų elektros energijos, kurios pakaktų aprūpinti milijonui ukrainiečių.