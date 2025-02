Tėvas nujautė nelaimę, bet išgelbėti dukters nepavyko: žudikas dabar nuolankiai prašo atleisti

Arnima Hayat, būdama devynerių metų, su šeima persikėlė iš Bangladešo į Australiją ir nuo mažens tikėjosi tapti chirurge. Ji greitai pritapo prie gyvenimo naujoje šalyje ir tapo Australijos piliete, rašoma „Daily Star“.

A. Hayat taip pat palaikė artimus santykius su 11 metų jaunesne seserimi ir tėvais, kurie su pasididžiavimu stebėjo, kaip ji buvo priimta studijuoti mediciną Vakarų Sidnėjaus universitete. O tam, kad sudurtų galą su galu, dirbo prekybos centre.

Tačiau viskas pasikeitė, kai 19-metė A. Hayat sutiko 20-metį Meradžą Zafarą. Nors pora greitai užmezgė santykius, tačiau A. Hayat tėvai nuo pat pradžių nerimavo dėl šio užsimezgusio romano.

M. Zafaras bandė priversti savo merginą gerti alkoholį ir buvo spėliojama, kad jis vartoja narkotikus. Tuo tarpu A. Hayat nuo šeimos ėmė tolti vis labiau.

2021 m. gegužę M. Zafaras paprašė A. Hayat tėvo Abu Hayato leidimo vesti jo dukrą. Jųdviejų santuokos nepalaikantis tėvas paprašė susitikti su jaunuolio tėvais, o tai paskatino M. Zafarą įsižeisti.

Vėliau jis kelis kartus skambino merginos tėvui, kur šaukė: „Tu esi vyras ar moteris? Kodėl negali priimti sprendimo?“

Susirūpinęs tėvas kreipėsi į policiją. M. Zafarui prisipažinus apie telefoninius skambučius, teismas jam išdavė orderį, kuriuo buvo uždrausta skambinti A. Hayat tėvui.

Meraj Zafar, 22, this week entered a last-minute guilty plea to murdering his pregnant wife Arnima Hayat, 19, on January 29, 2022, in North Parramatta, Sydney



Then tried to dissolve her body in a bath of hydrochloric acid pic.twitter.com/VFu6OVT6jf

REKLAMA

REKLAMA