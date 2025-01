Kraupus nusikaltimas įvyko Lenkijos Katovicų mieste 2023 m., kai Wiktoria Kozielska ėjo namo iš vakarėlio, o ką tik baigęs savo pamainą automobilių remonto dirbtuvėse, 20-metis Mateuszas Hepa nusiviliojo ją į savo butą, rašoma „Daily Mail“.

Pranešama, jog merginai užmigus, vyras nusprendė ją sumušti ir uždusinti. Aukos kūną jis suvyniojo į plastiką ir iškvietė policiją.

20-metis žudikas sakė: „Mečiau monetą, iškrito herbas, todėl aš ją nužudžiau. Jei būtų iškritęs skaičius, tikriausiai ji dar būtų gyva.“

Praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo rastas 18-metės kūnas, sulaikytas vyras policijai sakė: „Jaučiau poreikį žudyti.“

Praėjusią savaitę Glivicės miesto teisme kaltinamasis sakė, kad prieš 2023 m. rugpjūčio mėn. įvykdytą žmogžudystę galvojo ką nors nužudyti ir vaikščiojo po miestą ieškodamas aukos.

Klausantis sugniuždytiems W. Kozielskos tėvams, jis aiškino: „Daviau jai pasirinkti, ar eiti namo, ar pas mane. Ji nusprendė eiti pas mane.“

Teisme M. Hepa galimai bando apsimesti nepakaltinamu: „Mes sėdėjome, kalbėjomės apie nieką, tada ji užmigo. Aš vaikščiojau po kambarį, bandžiau ją pažadinti, bet negalėjau. Tada mečiau monetą, iškrito herbas, todėl ją nužudžiau.“

