17:38 | Erdoganas pasmerkė išpuolį Maskvoje

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas šeštadienį pasmerkė „siaubingą teroro išpuolį“ Maskvos koncertų salėje, per kurį žuvo mažiausiai 133 žmonės.

Turkija palaiko glaudžius ryšius su Rusija, o R. T. Erdoganas dažnai kalbasi telefonu su prezidentu Vladimiru Putinu, siekdamas tarpininkauti tarp Maskvos ir Ukrainos.

„Griežtai smerkiame šį siaubingą teroro išpuolį, nukreiptą prieš nekaltus civilius“, – sostinėje Ankaroje sakė R.T. Erdoganas.

„Terorizmas yra nepriimtinas, kad ir kur jis kiltų arba kas bebūtų nusikaltėlis.“

R. T. Erdoganas sakė, kad Turkija dalijasi Rusijos skausmu ir pridūrė: „Mes ir toliau kovosime su teroru, bendru žmonijos priešu“.

Telefono pokalbyje su V. Putinu po mitingo R.T.Erdoganas išreiškė „savo gilų liūdesį ir užuojautą... dėl teroristinio išpuolio Maskvoje“, pranešė jo biuras.

R. T. Erdoganas Rusijos lyderiui taip pat sakė, kad „išpuolis parodė būtinybę kuo greičiau taikiai užbaigti krizes regione“, pridūrė, kad Turkija yra pasirengusi bendradarbiauti su Maskva kovoje su terorizmu.

Rusija šeštadienį pranešė sulaikiusi 11 žmonių, įskaitant keturis ginkluotus asmenis, per išpuolį „Crocus City Hall“, už kurį atsakomybę prisiėmė „Islamo valstybė“.

16:29 | IS: ataką Maskvoje įvykdė keturi kovotojai

Džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“ (IS) šeštadienį pareiškė, kad keturi jos kovotojai įvykdė ataką prieš koncertų salę Maskvos priemiestyje, per kurią, Rusijos pareigūnų teigimu, žuvo mažiausiai 133 žmonės.

„Ataką įvykdė keturi IS kovotojai, ginkluoti kulkosvaidžiais, pistoletu, peiliais ir padegamosiomis bombomis“ – per vieną savo „Telegram“ kanalų paskelbė IS.

Ataka priklauso natūraliam karo prieš šalis, kovojančias su islamu, kontekstui, priduriama pareiškime.

Žuvusių per ginkluotą išpuolį koncertų salėje „Crocus City Hall“ žmonių skaičius išaugo iki 133, šeštadienį pranešė didelius nusikaltimus tiriantis Rusijos tyrimų komitetas.

Ginkluoti nusikaltėliai penktadienį pradėjo šaudyti šioje salėje vykusiame roko koncerte, o po šaudymo pastate kilo didelis gaisras, pranešė Rusijos valdžia.

FSB saugumo tarnybos vadovas informavo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną „apie 11 asmenų sulaikymą, įskaitant visus keturis teroristus, tiesiogiai dalyvavusius vykdant išpuolį“.

Atsakomybę už išpuolį anksčiau per „Telegram“ paskelbtu pareiškimu prisiėmė IS pasivadinusi grupuotė.

15:18 | Kremlius davė nurodymą žiniasklaidai pabrėžti galimą „Ukrainos pėdsaką“ pranešimuose apie teroro aktą

Valstybiniai ir valdžiai lojalūs Rusijos leidiniai gavo RF prezidento administracijos nurodymą publikacijose apie teroro aktą koncertų salėje netoli Maskvos pabrėžti galimą „Ukrainos pėdsaką“.

Tai portalui „Meduza“ papasakojo vienos valstybinės žiniasklaidos priemonės darbuotojas. Šią informaciją patvirtino kitas šaltinis – Kremliui lojalaus leidinio žurnalistas.

Informaciją apie galimą „Ukrainos pėdsaką“ teroro akto koncertų salėje „Crocus City Hall“ byloje Rusijos FSB išplatino kovo 23 d. Pasak tarnybos atstovų, įvykdę nusikaltimą, keturi įtariamieji ketino kirsti Rusijos ir Ukrainos sieną, esą jie „palaikė atitinkamus ryšius Ukrainoje“. Vyrai buvo sulaikyti naktį į šeštadienį Briansko srityje pakeliui prie sienos.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija dar penktadienį kategoriškai atmetė Rusijos pareigūnų kaltinimus, kad esą Kyjivas yra susijęs su šaudynėmis ir gaisru koncertų salėje. „Laikome tokius kaltinimus suplanuota Kremliaus provokacija“, – pareiškė URM atstovai.

Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas taip pat pareiškė, kad Ukraina neturi nieko bendra su teroro išpuoliu.

Rusijos Tyrimų komiteto duomenimis, kovo 22 d. netoli Maskvos esančioje koncertų salėje „Crocus City Hall“ per teroro aktą žuvo 115 žmonių. Rusijos propagandistė Margarita Simonian ir „Telegram“ kanalai praneša, kad žuvo 143 žmonės. Kanalas „112“ rašo apie 150 žuvusiųjų. Manoma, kad aukų skaičius gali dar labiau išaugti.

14:52 | Putinas skelbia, kad visi išpuol į Maskvoje įvykdę asmenys bandė bėgti į Ukrainą, tačiau Ukraina neigia sąsajas

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas po penktadienį įvykusios teroro akto Maskvoje kreipėsi į rusus. Vakarykštį išpuolį jis pavadino „kruvinu ir barbarišku teroristiniu išpuoliu“ ir pareiškė, kad su juo susiję asmenys bandė pabėgti į Ukrainą.

„Visi keturi tiesioginiai teroristinio išpuolio vykdytojai, visi tie, kurie šaudė ir žudė žmones, buvo surasti ir sulaikyti“, – sako jis.

„Jie bandė pasislėpti ir judėjo Ukrainos link, kur, preliminariais duomenimis, Ukrainos pusėje jiems buvo paruoštas langas, per kurį jie galėjo kirsti valstybės sieną“, – teigia V. Putinas.

Vis dėlto Ukraina griežtai neigia bet kokias sąsajas.

13:59 | Zelenskio padėjėjas neigia Ukrainos sąsajas su išpuoliu Maskvos koncertų salėje

Kyjivas šeštadienį pareiškė atmetantis Rusijos teiginius dėl Ukrainos sąsajų su vienoje Maskvos koncertų salėje penktadienį įvykdytu išpuoliu, per kurį žuvo daugiau kaip 100 žmonių.

„Rusijos specialiųjų tarnybų versijos dėl Ukrainos yra visiškai nepagrįstos ir absurdiškos“, – po to, kai rusų saugumo tarnyba FSB šeštadienį pranešė, kad sulaikė į Ukrainą bandžiusius pabėgti ginkluotus užpuolikus, socialiniame tinkle „X“ parašė prezidento padėjėjas Mychaila Podoliakas.

12:57 | Gubernatorius: gelbėtojai Maskvos koncertų salės griuvėsiuose rausis dar kelias dienas

Maskvos srities gubernatorius šeštadienį pranešė, kad sostinės priemiestyje esančios koncertų salės, kurioje per penktadienį įvykdytą ginkluotą išpuolį, už kurį atsakomybę prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“ (IS), žuvo virš 100 žmonių, griuvėsius gelbėtojai šukuos dar bent kelias dienas.

„Gelbėtojai tragedijos vietoje dirba nepertraukiamai (...) darbai tęsis dar bent kelias dienas“, – sakoma Andrejaus Vorobjovo „Telegram“ žinutėje.

12:33 | Institucijos: žuvusiųjų per išpuolį Maskvoje skaičius išaugo iki 115

Žuvusių per ginkluotą išpuolį vienoje Maskvos priemiestyje esančioje koncertų salėje žmonių skaičius išaugo iki 115, šeštadienį pranešė didelius nusikaltimus tiriantis Rusijos tyrimų komitetas, ir perspėjo, kad aukų skaičius greičiausiai ir toliau didės.

„Gelbėjimo tarnybos šalindamos griuvėsius rado daugiau kūnų. Dabar žuvusiųjų skaičius siekia 115 žmonių“, – sakoma komiteto pareiškime.

Už šį išpuolį, per kurį, kaip nurodė Rusijos valdžios institucijos, bent 145 žmonės buvo sužeisti, atsakomybę prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“ (IS).

Rusijos sostinės gubernatorius šeštadienį pranešė, kad išpuolio metu koncertų salėje „Crocus City Hall“ kilęs gaisras buvo didžiąja dalimi sustabdytas.

„Vis dar yra tam tikrų gaisro židinių, tačiau gaisras iš esmės jau sustabdytas. Gelbėtojams pavyko patekti į salę“, – platformoje „Telegram“ pranešė Andrejus Vorobjovas.

Rusijos naujienų agentūros pranešė, kad prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį surengė derybas su teisėsaugos ir gelbėjimo tarnybų vadovais.

V. Putinas gavo saugumo tarnybų, Tyrimų komiteto, Nacionalinės gvardijos, vidaus reikalų, sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministrų ataskaitas, pranešė naujienų agentūros, remdamosi Kremliaus tvirtinimais.

Rusijos vicepremjerė šeštadienį po susitikimo su V. Putinu sakė, kad jis palinkėjo greitai pasveikti per išpuolį sužeistiems žmonėms.

„Prezidentas palinkėjo visiems greitai pasveikti ir perdavė savo padėką gydytojams“, – Rusijos naujienų agentūros citavo Tatjaną Golikovą. V. Putinas kol kas viešai nekomentavo išpuolio.

11:46 | Lenkija pasmerkė teroro aktą Rusijoje

Lenkijos užsienio reikalų ministerija pasmerkė koncertų salėje „Crocus City Hall“ netoli Maskvos įvykdytą teroro aktą, pareikalavusį daug aukų.

Užsienio reikalų ministerijos pareiškimas paskelbtas socialiniame tinkle X.

„Esame sukrėsti žinios apie tragiškus įvykius Pamaskvio koncertų salėje „Crocus City Hall“. Griežtai smerkiame teroro aktą ir reiškiame nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms“, – rašoma pareiškime.

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas socialiniame tinkle X parašė, kad Nacionalinės gynybos ministerijos, Vidaus reikalų ir administracijos ministerijos vadovai, specialiųjų tarnybų koordinatorius „nuolat informuoja mane apie teroro akto Maskvoje aplinkybes ir galimus jo padarinius situacijai regione bei šalies saugumui“.

Kaip jau buvo pranešta, kovo 22-osios vakarą keli žmonės maskuojamąja apranga prieš grupės „Piknik“ koncertą įsiveržė į koncertų salę „Crocus City Hall“ Maskvos srities Krasnogorso mieste ir paleido ugnį iš automatų. Atakos metu griaudėjo sprogimai, kilo gaisras.

Oficialiais duomenimis, teroro akto aukomis tapo mažiausiai 93 žmonės, tarp jų – trys vaikai.

11:40 | Politologas: teroro aktą Maskvoje Kremlius gali išnaudoti prieš Ukrainą

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) dėstytojas, politologas Nerijus Maliukevičius sako, kad Kremlius teroro aktą Maskvos srities koncertų salėje „Crocus City Hall“ išnaudos nukreipiant visuomenes pyktį prieš Ukrainą. Pasak jo, Rusijos vadovui Vladimirui Putinui šiuo atveju reikia ieškoti „atpirkimo ožių“.

„Net neabejoju, kad visa tai bus išnaudota nukreipiant pyktį į išorę, pagrinde prieš Ukrainą. Kitu atveju Rusijos visuomenės pyktis turėtų objektyviai koncentruotis į Kremlių ir Putiną, kuris nesugebėjo užtikrinti saugumo net ir tuo atveju, kai apie tai jau prieš kelias savaites buvo įspėjusios Vakarų žvalgybos institucijos“, – šeštadienį LRT televizijai teigė N. Maliukevičius.

„Putinui politiškai reikia ieškoti atpirkimo ožių ir šiuo atveju tai gali būti propagandos prasme panaudota stiprinant persekiojimus, represijas Rusijos viduje prieš Putino oponentus ir nukreipiant pyktį prieš Ukrainą ar Vakarus“, – kalbėjo jis.

N. Maliukevičiaus teigimu, Vakarų žvalgybos prieš porą savaičių perspėjusios dėl potencialaus teroristinio išpuolio sureagavo tinkamai, o V. Putinas perspėjimus ignoravo ir šiuo metu jam yra nemažas iššūkis, kokius atsakymus pateikti visuomenei.

„Panašu, kad Vakarų žvalgybos institucijos sureagavo tinkamai, turėjo galimybes, techninius žvalgybos duomenis apie potencialiai planuojamus tokius išpuolius. Putinas, kaip mes girdėjome, ignoravo šiuos įspėjimus ir dabar yra nemažas iššūkis, reikia Kremliui rasti atsakymus Rusijos visuomenei, kuomet Vakarų žvalgyboms įspėjus savo piliečius apie šias grėsmes nebuvo imtasi priemonių“, – sakė VU TSPMI dėstytojas.

„Putinas galvojo, kad grėsmė yra nesvarbi, išnaudos visa tai savo rinkiminei kampanijai“, – tikino jis.

V. Putino delsimas kreiptis į visuomenę tokiais atvejais, anot politologo, yra dėsningas reiškinys.

„Putino delsimas po tokių krizinių situacijų ar katastrofų kreiptis į Rusijos visuomenę yra labiau dėsningumas negu kažkoks netikėtumas. Ir Kursko katastrofos metu, ir kitų krizių metu, Putinas delsia su viešais pasisakymais. (...) Nieko keisto, kad jis yra savotiškas sustingęs, paralyžiuotas viešo šnekėjimo prasme, tai dažna jo strategija“, – aiškino N. Maliukevičius.

Galiausias kalbėdamas apie teroristinę grupuotę ISIS-K, prisiėmusią atsakomybę už išpuolį Rusijos sostinėje, VU TSPMI dėstytojas kalbėjo, kad ji yra viena aktyviausių, kovojančių Afganistane su talibais bei tokiu išpuoliu siekia didesnio matomumo.

„Šiuo metu iš šios teroristinės organizacijos aplinkos, organizacija yra viena aktyviausių, ISIS-K aktyviai kovoja su Talibanu Afganistane, vykdo išpuolius regione ir panašu, kad pasirinko ryškų taikinį. Tai laikotarpis po rinkimų farso Rusijoje, jie galvojo, kad tai suteiks dar didesnį matomumą savo išpuoliui“, – kalbėjo politologas.

„Jie taip pat įvertino, kad Putinas metęs visus savo pajėgumus į Ukrainos frontą, tiek FSB, tiek „Rosgvardijos“, ir jie panašu tikrai užčiuopė silpną vietą tokiam teroro išpuoliui“, – tikino jis.

Kovo 22-osios vakarą per teroro aktą Maskvos koncertų salėje „Crocus City Hall“, naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 93 žmonės., o sužeista arti kelių šimtų.

Grupuotė „Islamo valstybė“ (IV) prisiėmė atsakomybę už penktadienį Maskvos koncertų salėje įvykdytą mirtiną ginkluotą ataką.

10:36 | Rusijos pareigūnai: per teroro aktą koncertų salėje „Crocus City Hall“ žuvo mažiausiai 93 žmonės

Rusijos tyrimų komitetas pranešė, kad, naujausiais duomenimis, per teroro aktą Maskvos srities koncertų salėje „Crocus City Hall“ žuvo 93 žmonės, rašo portalas „Meduza“.

„Iki šiol nustatyta, kad žuvo 93 žmonės. Žuvusiųjų skaičius dar didės. Pirminiais duomenimis, žmonių mirties priežastys – šautinės žaizdos ir apsinuodijimas degimo produktais“, – informavo Tyrimų komitetas.

Anksčiau Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė neišsamų žuvusių per teroro aktą žmonių sąrašą, jame buvo 37 žmonių pavardės.

10:16 | Visi įtariamieji buvo sulaikyti, skelbia Rusijos saugumo tarnyba

Visi keturi teroristai, įtariami dalyvavę išpuolyje „Crocus City Hall“ yra sulaikyti, skelbiama BBC.

Rusijos federalinių tyrimų tarnybos vadovas Aleksandras Bortnikovas pranešė V. Putinui apie 11 asmenų, įskaitant visus 4 tiesiogiai užpuolime dalyvavusius asmenis, sulaikymą.

09:42 | Teroro išpuolis Maskvoje. Parlamentaras: sulaikymo metu apšaudytas įtariamųjų automobilis, du iš jų pasislėpė miške

Rusijos žiniasklaidoje cituojamas šalies parlamentaras Aleksandras Chinšteinas, kurio teigimu, Rusijos pareigūnai sulaikė du iš keturių įtariamųjų.

Automobilis „Renault“, kuriuo, preliminariais duomenimis, važiavo įtariamieji, buvo pastebėtas netoli Chacuno kaimo Briansko srities Karačo rajone. Teisėsaugos pareigūnų reikalavimu automobilis nesustojo ir bandė sprukti.

Persekiojant buvo šaudoma ir automobilis apvirto. Vienas įtariamasis buvo sulaikytas vietoje, kiti pabėgo į mišką. Apie 3 val. 50 min. vietos laiku buvo sulaikytas dar vienas iš įtariamųjų. Kitų dviejų vis dar ieškoma. Persekiojimo operacijoje dalyvauja gausios pareigūnų pajėgos.

„Automobilyje rastas pistoletas, automato šovinių dėtuvė ir Tadžikistano piliečių pasai“, – skelbė savo telegramo kanale A. Chinšteinas.

08:56 | Aukų skaičius išaugo iki 83, sužeistųjų jau daugiau nei 121

Per teroro išpuolį „Crocus“ žuvo 83 žmonės, tarp jų trys vaikai. Išpuolio Maskvoje nukentėjusiųjų skaičius išaugo iki 183 žmonių, tarp jų – aštuonių vaikų, rašo „Telegram“ kanalai „112“ ir „Baza“.

Oficialūs nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų skaičiai yra kiek mažesni. Rusijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, išpuolio metu sužeistas 121 žmogus, trys iš jų – vaikai. Jau penki asmenys iš jų mirė pernakt. Žuvusiųjų skaičius nurodytas kaip „viršijantis 60“.

Naujienų kanalas „Baza“ telegrame paviešino tariamai visiems Rusijos pareigūnams išsiuntinėtą įtariamųjų duomenis.

Telegramo kanalai „Baza“ ir „Ostorožno Novosti“ teigia, kad teroro akto įvykdymu įtariami Tadžikistano piliečiai, automobilis su jais esą buvo sustabdytas Briansko srityje. Šaltinių duomenimis, automobilyje buvo šeši žmonės, iš kurių keturiems pavyko pabėgti. „112“ skelbia, kad automobilyje buvo keturi asmenys, du iš jų tariamai pavyko sulaikyti. Kanalai taip pat paskelbė įtariamųjų nuotraukas.

Rusijos valdžios institucijos apie tai oficialiai nepranešė, o nuotraukų autentiškumas nepatvirtintas. Tadžikistano užsienio reikalų ministerija tvirtina, kad informacija apie tariamas jų piliečių sąsajas su išpuoliu yra melaginga.

Tuo metu „Astra“ šaltiniai policijoje skelbia, kad bent jau Maskvoje pareigūnai neturi jokių įtariamųjų aprašų, jokių jų veidų ar skiriamųjų bruožų duomenų.