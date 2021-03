Teismas nurodė Navalnui sumokėti 500 tūkst. rublių Progožinui už garbės įžeidimą

„Liublino rajono teisme įvyko posėdis dėl Jegvenijaus Viktorovičiaus Prigožino ieškinio Aleksejui Navalnui garbės, orumo ir dalykinės reputacijos apgynimo klausimu. Teismo sprendimu ieškinys patenkintas iš dalies“, – sakoma pranešime.

Teismas nusprendė, kad A. Navalno pareiškimai, dėl kurių pateiktas ieškinys, yra įžeidžiantys ir neatitinka tikrovės. „Atsakovas įpareigotas per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsigaliojimo pašalinti įžeidžiančius duomenis ir paskelbti paneigimą kanalu „Navalnyj Live“, publikuojant sprendimo baigiamąją dalį. Be to, Aleksejus Navalnas įpareigotas sumokėti Jevgenijui Viktorovičiui 500 tūkst. rublių (5,6 tūkst. eurų) kompensaciją už moralinę žalą ir valstybinę rinkliavą“, – paskelbė kompanija.

J. Prigožinas pateikė virtinę ieškinių A. Navalnui ir jo šalininkams, susijusių su opozicionierių pareiškimais socialiniuose tinkluose ir „YouTube“.

Spalį Europos Sąjunga paskelbė baudžiamųjų priemonių J. Prigožinui, pravardžiuojamam „Putino virėju“, nes jo įmonė „Concord“ tiekia maistą Kremliui. Jis kaltinamas remiantis privačią samdinių armiją „Wagner“ ir tokiu būdu pakertantis taiką karo draskomoje Libijoje.

59 metų J. Prigožinui JAV taip pat paskelbė sankcijų už kišimąsi į jų 2016 metų prezidento rinkimus ir už ryšius su „Wagner“, kaltinama samdinių siuntimu į konfliktų zonas Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje.