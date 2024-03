Teisių grupės: Malyje „Wagner“ samdiniai padeda vietos pajėgoms rengti reidus ir išpuolius

Malis kartu su kaimyninėmis šalimis Burkina Fasu ir Nigeriu jau daugiau kaip dešimtmetį kovoja su džihadistų grupuotėmis, tarp kurių yra ir su „Al Qaeda“ bei „Islamo valstybės“ (IS) grupuote susiję kovotojai.

Tačiau po karinių perversmų šiose šalyse chuntos išvarė ten dislokuotas prancūzų pajėgas ir kreipėsi į Rusijos samdinius, kad šie padėtų užtikrinti saugumą.

Tačiau po to, kai 2021-aisiais į Malį atvyko „Wagner“ samdiniai, smurtas šalyje sustiprėjo. Malio chunta, padedama Rusijos samdinių, suintensyvino operacijas šalyje, rengdama dronų smūgius ir reidus, per kuriuos nukentėjo ir žuvo civiliai gyventojai.

Pasak Sachelio regiono, į kurį patenka ir Malis, gyventojų, „Wagner“ lyderio Jevgenijaus Prigožino žūtis mįslingų aplinkybių gaubiamoje lėktuvo katastrofoje praėjusiais metais rusų samdinių veiksmams įtakos neturėjo.

„Rusijos remiama Malio pereinamojo laikotarpio karinė vyriausybė ne tik vykdo siaubingus piktnaudžiavimus, bet ir stengiasi, kad žmogaus teisių padėtis Malyje nebūtų kontroliuojama“, – ketvirtadienį pareiškė žmogaus teisių organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) Sahelio regiono vyresnioji tyrėja Ilaria Allegrozzi (Ilarija Alegroci).

HRW, kalbėdama tik apie vieną iš daugelio situacijų, nurodė, kad sausio mėnesį „Wagner“ remiamos vyriausybės pajėgos įsiveržė į vieną kaimą netoli karinės bazės centrinėje Malio dalyje ir sulaikė 25 žmones, įskaitant keturis vaikus.

Kiek vėliau tą pačią dieną jų kūnai buvo rasti su užrištomis akimis ir šautinėmis žaizdomis galvose, sakoma organizacijos pareiškime.

Anksčiau šią savaitę kita žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad per du dronų smūgius Malio šiaurėje žuvo mažiausiai 13 civilių, įskaitant septynis 2–17 metų vaikus.

Pranešime taip pat nurodoma, kad per incidentą nukentėjusi nėščia moteris po kelių dienų po išpuolio patyrė persileidimą.

Be to, HRW užfiksavo kelis dronų smūgius centrinėje Malio dalyje. Per vieną jų, nukreiptą į vestuvių šventę, žuvo mažiausiai septyni žmonės, įskaitant du nepilnamečius. Kitą dieną suduotas drono smūgis buvo nukreiptas į per ankstesnę ataką žuvusių žmonių laidotuves.

Anksčiau šį mėnesį Malio, Nigerio ir Burkina Faso valdančiosios chuntos paskelbė apie bendras saugumo pajėgas kovai su didėjančiu ekstremistų smurtu Sachelio regione.

Tai buvo padaryta po to, kai chuntos ėmėsi veiksmų atsiriboti nuo kitų regiono ir Vakarų valstybių, kurios nepritaria jų požiūriui ir vietoj to remiasi Rusijos parama saugumo srityje.

Nors kariškiai žadėjo užbaigti sukilimus savo teritorijose po to, kai nušalins išrinktas vyriausybes, konfliktų analitikai teigia, kad, valdant jų režimams, smurtas dar labiau sustiprėjo.