TBT: žiaurumai Sudane galėjo būti karo nusikaltimai

Miesto kontrolę po 18 mėnesių apgulties, bombardavimo ir bado, spalio 26 d. perėmė sukarintos Greitojo reagavimo pajėgos (RSF), išstumdamos šalies armiją iš šios paskutinės tvirtovės Sudano vakariniame Darfūro regione.
TBT prokuratūra išreiškė gilų nerimą ir didelį susirūpinimą dėl pranešimų iš al Fašyro apie masines žudynes, išžaginimus ir kitus įtariamus nusikaltimus.
„Šie žiaurūs veiksmai yra dalis platesnio smurto protrūkio, kuris nuo 2023 m. balandžio mėn. kamuoja visą Darfūro regioną“, – teigiama TBT prokuratūros pareiškime.
„Tokie veiksmai, jeigu jie bus įrodyti, gali būti laikomi karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui pagal Romos statutą“, – pridūrė ji.
Jungtinių Tautų teigimu, iš al Fašyro pabėgo daugiau nei 65 tūkst. žmonių, apie 5 tūkst. iš jų – į netoliese esantį Tavilos miestą, tačiau dešimtys tūkstančių toliau lieka jame įstrigę.
Prieš galutinį RSF puolimą mieste gyveno apie 260 tūkst. žmonių.
Al Fašyro kontrolę perėmus RSF, pasirodė pranešimų apie egzekucijas, seksualinį smurtą, plėšimus, pagalbos darbuotojų užpuolimus ir pagrobimus mieste ir jo apylinkėse, kurio ryšiai su likusiu pasauliu didžiąja dalimi išlieka nutraukti.
Tiek Sudano armija, tiek RSF, prieš daugiau nei dešimtmetį susibūrusi iš prieš dvidešimt metų genocidu kaltintos „Janjaweed“ grupuotės narių, yra kaltinamos karo nusikaltimais.
Pranešimai po al Fašyro užėmimo sukėlė baimę, kad panašūs žiaurumai gali pasikartoti.
Praėjusį mėnesį TBT nuteisė „Janjaweed“ vadeivą už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, padarytus Darfūre prieš daugiau nei du dešimtmečius.
Ali Muhammadą Ali Abd Al Rahmaną, taip pat žinomą Ali Kushaybo vardu, TBT tuomet pripažino kaltu dėl daugybės nusikaltimų, įskaitant išžaginimus, nužudymus ir kankinimus, vykdytus nuo 2003 m. rugpjūčio iki bent 2004 m. balandžio.
TBT prokuratūra paminėjo šį nuosprendį, sakydama, kad tai turėtų būti įspėjimas, „kad už tokius žiaurius nusikaltimus bus atsakyta“.
TBT priminė toliau išlaikantis jurisdikciją dėl įtariamų nusikaltimų, padarytų tebevykstančiame konflikte Darfūre, ir paragino pateikti įrodymus, naudojant saugų ryšį.
TBT vyriausiasis prokuroras, britų teisininkas Karimas Khanas, šiuo metu yra nusišalinęs nuo pareigų, nes jam pateikti kaltinimai dėl seksualinio priekabiavimo. K. Khanas juos neigia.
Kol vyksta tyrimas, šią bylą perėmė prokuroro pavaduotojai, kaip, beje, ir didelio rezonanso bylą prieš buvusį Filipinų prezidentą Rodrigo Duterte.
TBT taip pat išdavė arešto orderį Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, padarytų per šalies karinius veiksmus Gazos Ruože.
