Tankai jau čia pat – Ukrainai Kanados dovanotas „Leopard 2“ jau pasiekė Lenkiją

„Pirmasis Kanados pagrindinis kovinis tankas „Leopard 2“, kurį padovanojome Ukrainai, jau atvyko į Lenkiją. Kartu su savo sąjungininkais netrukus apmokysime Ukrainos ginkluotąsias pajėgas naudotis šia įranga“, – rašė ministrė.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb