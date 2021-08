Talibų užgrobto miesto moterų nevilties šauksmas: mūsų gyvenimas baigtas

Afganų moterys pasaulio žiniasklaidai pasakojo, kaip joms sekasi gyventi valdant talibams. Daugelis jų akcentuoja, kad po 20 metų trukusios sąlyginės laisvės joms dabar gresia geriausiu atveju susitaikymas su antrarūše padėtimi, o blogiausiu – smurtinė mirtis be didesnių ceremonijų.

Žurnalistė iš pradžių tik juokėsi iš mamos pamokymų

Savo buitimi žurnalistė iš Kabulo Tamana Bahar pasidalijo su „Los Angeles Times“ leidiniu. Kuomet Talibanas valdė Afganistaną 1996-2001 metais, Tamana buvo dar maža mergaitė. Jai niekada nėra tekę susidurti su smogikai, ji taip pat nėra dėvėjusi parandžos. T. Bahar užaugo Kabule, kuriame dėl JAV kariuomenės nuolatinio dislokavimo buvo galimos kituose Afganistano miestuose neįmanomos laisvės.

Tačiau Tamanos mama ne iš nuogirdų žinojo apie talibų požiūrį į moteris, todėl rugpjūčio 15-osios rytą sužinojusi apie Talibano atėjimą į Kabulą, patarė dukrai užsivilkti parandžą ir visą kūną dengiančius drabužius, jeigu smogikai užimtų valdžią. T. Bahar jos neklausė, apsirengė savo įprastą darbinį kostiumą ir išėjo į darbą.

„Aš paprasčiausiai nusijuokiau ir atsakiau jai: „Mama, nieko nebus“. Tačiau ji buvo teisi“, – „Los Angeles Times“ pasakojo Tamana.

Sužinojusi apie talibų atėjimą, T. Bahar suskubo namo ir pamatė savo gatvę užpildytą smogikų. Jie šaudė į orą iš automatų ir lupo nuo sienų plakatus su moterų atvaizdais. Anot Tamanos, talibai vietiniams pasakė, kad greitai pradės kratas namuose. Merginos manymu, taip smogikai ieškos tų, kurie dirbo Afganistano valdžiai, o ypač – moterų žurnalisčių.

„Jie sako, kad pradės nuo mūsų namo. Visiems mano šeimos nariams dabar kilo pavojus tik dėl manęs“, – aiškino ji.

Mergina taip pat nerimauja, kad talibai už jų pačių taisyklių nesilaikymą apmėtys moteris akmenimis ir vers jas tekėti.

Apie priverstinį ištekinimą „Los Angeles Times“ pasakojo moterų teisių aktyvistė Kabule Samirah. Smogikai, pamatę ją gatvėje be parandžos, privertė grįžti namo. Samirah užsidarė kambaryje ir suskubo trinti visas savo fotografijas iš „Instragram“ ir kitų socialinių tinklų, baimindamasi, kad talibai gali ją atpažinti.

„Aš iš visų jėgų bandau surasti būdų save apsaugoti… Jie pasakė man, kad aš privalaus ištekėti… Aš verkiu ir bijau“, – JAV žiniasklaidai pasakojo mergina.

„Mes nežinome, kas mūsų laukia“

Samirah kolegė, moterų teisių aktyvistė Mahbouba Seraj taip pat užsidarė namuose. Jos teigimu, moterys Afganistane apskritai stengiasi neiti į gatves, rašoma „The Journal“. „Esant būtinybei į parduotuves eina tik vyrai. Visi gyvena totalioje baimėje… Mes nežinome, kas mūsų laukia“, – aiškino ji.M. Seraj teigimu, moterims lieka tik slėptis ir laukti, kuo viskas baigsis. Bėgti yra beprasmiška: visas sienas kontroliuoja Talibanas, o į Kabulo oro uostą, kuriame kol kas dislokuota JAV bei kitų šalių kariuomenė ir bandoma išgabenti pavienius asmenis, ji niekam nerekomenduoja eiti.

REKLAMA

„Mes patariame žmonėms nebėgti į oro uostą… Mes nemanome, kad dabar tai yra saugi vieta“, – pareiškė ji. Oficialiai skelbiama, kad neramumų Kabulo tarptautiniame oro uoste metu žuvo mažiausiai 12 asmenų. Internete pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip moterys per tvorą perduoda savo mažylius vaikus kitoje pusėje stovintiems JAV kariams, kad šie išgelbėtų bent juos.

Talibai bėgiojo gatvėmis, šaudė į orą ir šlovino savo judėjimą

Staigus talibų pasirodymas tapo netikėtumu ne tik pačiai T. Bahar, bet ir jos kolegai, laisvai samdomam žurnalistui, kuris kaip tik tuo metu, kai talibai pasirodė mieste, baigė imti interviu Kabulo šiaurėje ir susiruošė važiuoti namo maršrutiniu taksi automobiliu.

„Tuo metu buvo apie devynias valandas ryto. Kitiems keleiviams pradėjo skambinti, skambino ir man, pasakė, kad talibai pasirodė mūsų rajone, turgūs ir parduotuvės uždarytos, o bankuose baigėsi pinigai. Visi paniškai metėsi namo, kaip ir aš“, – „Washington Post“ pasakojo Fazelminallahas Qazizai.

Tačiau nespėjus jam dar pasiekti namų, gatves užplūdo talibai. Anot F. Qazizai, tai buvo daugiausiai jaunimas, „kuris tikrai išėjo iš proto“. „Aš to net įsivaizduoti negalėjau. Jie bėgiojo gatvėmis, šaukė antivalstybinius ir Talibaną palaikančius lozungus. Šaudė į orą iš AK-47“, – aiškino jis.

„Žmonėms tai tik dar vienas miestas, kurį kažkas užėmė“

Kita mergina, nepanorusi viešinti savo tapatybės, bendraudama su BBC žurnalistais pasakojo, kad baiminasi dėl savo gyvybės. Ji dirbo ankstesnės valdžios aparate, valstybiniame banke. Pasak moters, ji talibų atvykimo į Kabulą dieną buvo savo darbo vietoje, kuomet jai paskambino mama ir liepė kuo greičiau grįžti namo.

„Aš bandžiau rasti taksi, tačiau teko eiti pėsčiomis kartu su visa bėgančia minia. Aš bijojau, kad talibai mane užmuš, jeigu sugaus, nes buvo apsirengusi ofisiniais drabužiais“, – aiškino ji.

REKLAMA

Grįžusi ji sunaikino viską, kas galėtų nurodyti ankstesnį jos statusą. Moterį nuolat lydėjo jausmas, kad kažkas tuoj pasibels į duris. Dabar ji planuoja pabėgti pas gimines į ne tokią pavojingą vietą, tačiau niekaip nesiryžta, nes baiminasi būti pagauta pakeliui.

„Talibai pareiškė, kad smogikai nesiverš į žmonių namus. Tačiau mes negalim jais pasitikėti. Mes matėme jų žiaurumą, kaip jais galime pasitikėti? Aš negaliu naktimis iš baimės miegoti… Jeigu aš liksiu Afganistane, man leis dirbti? Aš taip nemanau. Nelaikau savo ateities Afganistane saugia. Manau, kad mums čia jau viskas baigta. Aš netekau vilties dėl ateities“, – liūdnai pasakojo ji.

Kita mergina žurnalistams pasakojo, kad „žmonės Kabulas tėra tik dar vienas miestas, kurį kažkas užėmė, o tūkstančiams tai reiškia sužlugdytas svajones ir gyvenimus“.

Talibanas: moterys turės teisių, bet tik laikantis šariato taisyklių

Vos užėmę valdžią Afganistane talibų atstovai žurnalistus užtikrino, kad moterims leis ne tik mokytis (tiesa, atskirai nuo vyrų) ir dirbti, bet ir dalyvauti būsimos vyriausybės veikloje.

„Mes ruošiamės leisti moterims dirbti ir mokytis. Aišku, bus tam tikri rėmai. Moterys taps svarbia Afganistano visuomenės dalimi, tačiau islamo rėmuose“, – pareiškė vienas iš talibų lyderių Zabuillahas Mujahidas.

Jis taip pat pažymėjo, kad skirtingai nuo 90-ųjų, kuomet talibai pirmą sykį valdė Afganistaną, šiandien moterys gali dėvėti ne tik burką (drabužis dengiantis visą moters kūną, įskaitant ir veidą), bet ir įprastą hidžabą.

Tačiau realybė gali skirtis nuo deklaruotų vertybių. Jau yra pranešimų, kad vien pirmosiomis dienomis CNN žurnalistės transliacijos metu talibas pareikalavo užsidengti veidą.

Maža to, regionuose esantys karo lauko vadai iš esmės gali įvedinėti savo tvarką, kuri nebūtinai atitinka oficialią talibų Kabulo poziciją. Pavyzdžiui, jau liepos mėnesį buvo skelbiama, kad talibų užgrobtose teritorijose moterims uždrausta lankytis medicinos įstaigose be lydinčio „prižiūrinčio“ vyro. Maža to, smogikai iškart uždarė visas mergaičių mokyklas ir tas mokyklas, kurias kartu lankė ir berniukai ir mergaitės.