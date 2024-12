Taivano prezidentas kalbėjosi telefonu su JAV Atstovų Rūmų pirmininku

Pokalbis įvyko Lai Ching-te lankantis JAV teritorijoje Guame per savo kelionę po Ramiojo vandenyno regioną. Ši kelionė papiktino Pekiną.

Taivanas vadina save suverenia valstybe, tačiau Kinija tvirtina, kad ši demokratinė sala yra jo teritorijos dalis, ir priešinasi bet kokiems oficialiems kontaktams su ja.

Prezidentūra patvirtino, kad trečiadienį įvyko Lai Ching-te ir M. Johnsono pokalbis, tačiau nedetalizavo jo detalių, sakė kartu su taivaniečių prezidentu keliaujantis AFP žurnalistas.

Kaip ir dauguma šalių, Jungtinės Valstijos su Taivanu nepalaiko oficialių diplomatinių santykių, tačiau Vašingtonas yra svarbiausias Taibėjaus rėmėjas ir didžiausias ginklų tiekėjas.

Lai Ching-te kelionė po Ramiojo vandenyno regioną, ypač jo sustojimai JAV, sulaukė kritikos iš Pekino, kuris atmeta bet kokį tarptautinį Taivano pripažinimą.

Kelionės pradžioje dvi dienas lankydamasis JAV Havajų valstijoje, Lai Ching-te per 20 minučių trukusį pokalbį su buvusia JAV Atstovų Rūmų pirmininke Nancy Pelosi aptarė „Kinijos karines grėsmes“ Taivanui ir susitiko su amerikiečių vyriausybės pareigūnais bei Kongreso nariais.

Savaitę truksiančios kelionės tikslas – sustiprinti tarptautinę paramą Taivanui, nes Kinija toliau daro karinį spaudimą salai ir siekia ją izoliuoti, viliodama kelis likusius Taibėjaus sąjungininkus pereiti į jos pusę ir neleisdama dalyvauti pasauliniuose forumuose.

Po vizitų Ramiojo vandenyno salų valstybėse Tuvalu ir Maršalo salose, po sustojimo Havajuose, Lai Ching-te trečiadienį atvyko į Guamą.

Ketvirtadienį kalbėdamas per banketą sostinėje Hagatnioje Lai Ching-te pasidžiaugė Taivano ir Jungtinių Valstijų giliais ryšiais ir tvirta partneryste“.

„Kartu mes esame geri partneriai ginant demokratiją, laisvę ir abiejų šalių gerovę“, – sakė prezidentas auditorijai, kurioje buvo Guamo gubernatorius Lou Leonas Guerrero ir Ingrid Larson iš faktinės JAV ambasados Taivane.

Lai Ching-te taip pat paragino pasaulio demokratines valstybes „nenusilenkti autoritariniams režimams“, o Taivaną pavadino „demokratijos švyturiu Azijoje“.

Per banketą I. Larson sakė, kad Jungtinės Valstijos ir toliau padės Taivanui „stiprinti jo savigynos pajėgumus“ ir „gebėjimą apsisaugoti nuo prievartos“.

Be to, Lai Ching-te kreipėsi į Guamo parlamentą – to dar nebuvo daręs joks Taivano prezidentas, pranešė jo biuras. Vėliau ketvirtadienį jis vyks į Ramiojo vandenyno salų valstybę Palau – paskutinę savo kelionės stotelę.

Išreiškęs padėką įstatymų leidėjams už paramą Taivano išėjimui į tarptautinę areną, Lai Ching-te sakė, kad Taivanas ir Guamas yra „kaip šeima“.