Taiklus izraeliečių smūgis: nukovė teroro išpuolius organizavusį „Hamas“ pareigūną

IDF kaltina S. Barudą kartu su „Hamas“ lyderiu Jahja Sinvaru planavus spalio 7 d. išpuolius Izraelio pietuose.

S. Barudas anksčiau tarnavo bataliono vadu Chan Juniso rajone ir ėjo kitas pareigas teroristinės grupuotės žvalgybos direktorate ir „buvo atsakingas už daugelio teroro išpuolių prieš Izraelio civilius gyventojus planavimą“, priduria IDF.

IDF skelbia vaizdo įrašą, kuriame matomas oro smūgis, per kurį žuvo aukšto rango pareigūnas:

IDF says it has eliminated the deputy head of Hamas's intelligence, Shadi Barud, in a strike in the Gaza Strip today. IDF accuses Barud of planning the October 7 attacks with Hamas leader Yahya Sinwar. pic.twitter.com/JRc3nt83w5

