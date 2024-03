„Tai susiję su teroru“: ginkluotosios pajėgos sureagavo į rusų smūgį Odesai Zelenskio vizito metu

Pasak jos, Rusija yra teroristinė šalis, ir ji „akivaizdžiai toliau atakuoja uosto infrastruktūrą“.

„Odesoje buvo įvykdyta raketinė ataka, tikriausiai balistiniu ginklu, pataikyta į vieną iš uosto infrastruktūros pastatų. Tačiau tai nesusiję su konkrečiu vizitu. Tai susiję su teroru, kurį priešas vykdo gana metodiškai“, – sakė N. Humeniuk.

Ji taip pat priminė, kad Rusija puolė Odesos infrastruktūrą prieš grūdų sandorį, jo metu ir po jo.

„Grūdų iniciatyva, Odesos uosto pajėgumai, regionas ir visa Ukraina neduoda priešui ramybės. Jis bando pulti ir sunaikinti Ukrainos, kaip kariaujančios valstybės, potencialą ir bando atkurti jos ekonomiką, kad galėtų paremti fronto liniją“, – pabrėžė centro atstovė.

Per Graikijos premjero ir Zelenskio vizitą Odesą purtė sprogimai

Trečiadienį Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir Graikijos ministrui pirmininkui Kyriakui Mitsotakiui lankantis Odesoje, šiame pietiniame Ukrainos uostamiestyje prie Juodosios jūros griaudėjo sprogimai.

Graikija griežtai kritikuoja Rusijos invaziją ir teikia Kyjivui humanitarinę pagalbą bei ginklus, įskaitant pėstininkų kovos mašinas, Kalašnikovo automatus, paleidimo įrenginius ir šaudmenis.

„Girdėjome sirenų gausmą ir sprogimus, griaudėjusius netoli mūsų. Neturėjome laiko nusigauti iki slėptuvės“, – sakė K. Mitsotakis. Jo žodžiai buvo išversti į ukrainiečių kalbą. „Tai labai intensyvi patirtis (...) Tikrai ne tas pats skaityti apie karą laikraščiuose ir girdėti savo ausimis bei matyti savo akimis“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis sakė, kad dėl Rusijos smūgio yra „žuvusiųjų ir sužeistųjų“, bet jis dar neturėjo duomenų. „Matote, su kuo susiduriame. Jiems nesvarbu, kur smogti“, – sakė jis per bendrą spaudos konferenciją.

Abu vadovai lankėsi Odesoje, vėl apšaudomoje nuo tada, kai 2023 m. vasarą Rusija pasitraukė iš Ukrainos grūdų eksporto per Juodąją jūrą susitarimo. Rusijai pasitraukus iš grūdų sandorio, Ukraina sugebėjo tęsti eksportą jūra saugomu koridoriumi palei pakrantes, o ne atvirais vandenimis. Praėjusią savaitę Ukrainos infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas pranešė, kad per Odesos uostus vasarį Ukraina eksportavo daugiau grūdų nei per bet kurį kitą mėnesį nuo Rusijos įsiveržimo.