Sybiha: Ukraina gali patenkinti maždaug 40 proc. savo gynybos poreikių

„Ukraina turi tapti vis labiau savarankiška. Turime toliau plėtoti savo gynybos pramonę. Jau pasiekėme didelių laimėjimų šioje srityje ir kai kuriose srityse tapome pasaulio lyderiais – ypač dronų technologijų srityje. Eksponentiškai padidinome savo gamybos pajėgumus – kai kuriais atvejais net 35 kartus. Padidinome karinės įrangos ir ginklų gamybą savo gynybos reikmėms. Dabar mūsų gynybos pramonė gali patenkinti 40 proc. mūsų kariuomenės poreikių“, – kalbėjo A. Sybiha.

Pasak Ukrainos ministro, Ukrainos gynybos pramonė gamina didelius kiekius NATO standartus atitinkančių artilerijos sviedinių ir sistemų. „Kai kurios šalys, turinčios didelį potencialą, negali per metus pagaminti to, ką mes pagaminame per mėnesį“, – sakė A. Sybiha. Tačiau jis pabrėžė, kad Ukrainai vis dar reikia papildomų investicijų ir paramos tam, kad pradėtų šalyje gaminti tam tikrų rūšių ginklus.

„Neturime priklausyti nė nuo vienos šalies tiekiant svarbius ginklus mūsų kariuomenei. Todėl ši politika bus tęsiama. Turime patirtį mūšio lauke, stiprias inžinierių, technikų ir mokslo mokyklas, kvalifikuotų specialistų ir infrastruktūrą. Visa tai bus toliau plėtojama“, – sakė jis.

Per derybas Kyjive A. Sybiha ir H. Fidanas aptarė taikos procesą, visiškų paliaubų poreikį, belaisvių paleidimą ir saugumą Juodosios jūros regione.