Susidūrusi su vidinėmis problemomis ir JAV sankcijomis Kinija prabilo apie „specialųjį veiksmų planą“

Kinija pažadėjo „energingai skatinti vartojimą“, nes bando suteikti naują impulsą antrai pagal dydį pasaulio ekonomikai, kuri ir taip susidūrė su sunkumais dar prieš JAV prezidentui D. Trumpui pradedant prekybos karą.

Pekino finansų institucijos paskelbė 30-ies punktų „specialųjį veiksmų planą“, kurio prioritetai apima pajamų didinimą, nekilnojamojo turto kainų kritimo stabdymą, akcijų rinkos stabilizavimą ir vaikų priežiūros subsidijų teikimą. Jos nurodė vietos valdžios institucijoms „didinti vidaus paklausą visomis kryptimis“.

„Dar daug ką reikia nuveikti, kad būtų skatinamas vartojimas, didinama vidaus paklausa ir geriau tenkinami žmonių poreikiai gyventi geriau“, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė Nacionalinės plėtros ir reformų komisijos, vyriausybės agentūros, atsakingos už ekonomikos planavimą, pirmininko pavaduotojas Li Chunlinas.

Analitikai teigė, kad planas yra nekonkretus ir mažai padės išspręsti didesnes Kinijos problemas.

„Pagrindinė išvada yra ta, kad tai labai laipsniški ir riboti žingsniai“, – sakė Loganas Wrightas, „Rhodium Group“, tyrimų grupės, kuri daugiausia dėmesio skiria Kinijos ekonomikai, partneris.

Prekybos karas kelia grėsmę Kinijos pastangoms skatinti ekonomiką

L. Wrightas teigė, kad didesnę riziką šaliai kelia nuolatinė defliacija, nedarbas ir mažos namų ūkių pajamos. „Tai yra struktūrinės problemos, kurias nelengva išspręsti keliomis subsidijomis vienur ar kitur“, – sakė jis.

Kinija turi didinti vartojimo išlaidas, kad padėtų skatinti ekonomikos augimą ir mažinti priklausomybę nuo eksporto, nes susiduria su priešiškumu dėl milžiniško prekybos su kitomis šalimis pertekliaus.

Tačiau antroje pagal dydį pasaulio ekonomikoje žmonės neleidžia pinigų, nes jų turtas nyksta dėl užsitęsusio nekilnojamojo turto rinkos nuosmukio.

„Kryptis atrodo teigiama, tačiau svarbiausia – įgyvendinimas“, – pranešime apie planą rašė ekonomistė Lynn Song.

Ir pridūrė: „Toli gražu neaišku, ar šių priemonių pakaks, kad vartotojų pasitikėjimas vėl pasiektų teigiamą lygį.“

Vartotojų išlaidų planas įgyvendinamas plečiantis prekybos karui su Vašingtonu, kuris kelia grėsmę Kinijos pastangoms dar labiau skatinti ekonomiką.

Šio mėnesio pradžioje D. Trumpas įvedė 20 proc. tarifus Kinijos prekėms, padidindamas kai kurių Kinijos eksporto prekių, kurioms buvo taikomi ankstesni mokesčiai, apmokestinimą iki 45 proc.

Šis žingsnis paskatino Kiniją taikyti atsakomuosius muitus ir pažadus, kad Pekinas yra pasirengęs kovoti „bet kokį karą“ su Jungtinėmis Valstijomis.

Tęsiasi nekilnojamojo turto nuosmukis

Šį mėnesį Nacionaliniame liaudies suvažiavime, kasmetiniame Kinijos parlamente, premjeras Li Qiangas prognozavo, jog ekonomika šiemet augs „apie 5 proc.“, t. y. tiek, kiek jai sunkiai sekėsi pasiekti praėjusiais metais.

Maža to, buvo pastebėti tam tikri pagerėjimo ženklai: remiantis paskelbtais oficialiais statistiniais duomenimis, per pirmuosius du šių metų mėnesius Kinijos pramonės produkcija per metus išaugo beveik 6 proc., mažmeninė prekyba per tą patį laikotarpį padidėjo 4 proc., o eksportas – daugiau kaip 3 proc.

Vis dėlto nekilnojamojo turto nuosmukis tęsiasi nepaisant praėjusiais metais taikytų skatinamųjų priemonių nekilnojamojo turto rinkai.

Pagal duomenis, per pirmuosius du šių metų mėnesius investicijos į nekilnojamojo turto plėtrą sumažėjo beveik 10 proc.

Nacionalinio statistikos biuro atstovas spaudai Fu Linghui sakė, kad Kinija susiduria su „sudėtingesne ir sunkesne“ tarptautine aplinka, tačiau tokie iššūkiai nepakeis Pekino įsipareigojimo vykdyti ekonomines reformas ir prekybą.

Paskelbus ekonominius duomenis ir naująjį planą, į kurį įtrauktos pastangos „imtis įvairių priemonių stabilizuoti“ Kinijos akcijas ir išplėsti investuotojų galimybes, akcijų rinkos Kinijoje ir Honkonge pakilo.

30 punktų vartojimo išlaidų veiksmų planą paskelbė du aukščiausi šalies valdžios organai – valdančiosios Komunistų partijos centrinio komiteto generalinis biuras bei Valstybės taryba.

Nenurodė, iš kur bus gaunamos lėšos priemonių įgyvendinimui

Analitikai teigė, kad gairėse yra numatyti platūs tikslai, bet juose mažai konkretumo. Jose vietos valdžios institucijos raginamos statyti daugiau žiemos kurortų, pasitelkti dirbtinį intelektą, kad būtų skatinamos išlaidos tokiems dalykams kaip išmanieji prietaisai, ir remti „mažas pajamas gaunančius gyventojus“.

Jie taip pat pažadėjo suteikti daugiau galimybių lankytojams atvykti į Kiniją be vizų.

Valdžios pareigūnai nenurodė, iš kur bus gauta papildomų lėšų šioms priemonėms įgyvendinti.

Kritikai teigia, kad jei politikai nori padidinti vidaus išlaidas, jie turėtų sutelkti dėmesį į socialinių paslaugų, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir paramos šeimoms, gerinimą.

Naujosiose gairėse įmonės taip pat raginamos saugoti „darbuotojų teises į poilsį“ ir užtikrinti, kad darbo valandos nebūtų „neteisėtai ilginamos“.

Kinijos technologijų bendrovės pagarsėjo tuo, kad reikalauja, jog darbuotojai dirbtų nuo 9 iki 21 val. šešias dienas per savaitę, dar vadinamu „996“ grafiku.

Oficialiais duomenimis, per pirmuosius du šių metų mėnesius Kinijos darbuotojai dirbo vidutiniškai 47 valandas per savaitę.

Kai kurie darbuotojai buvo nusiteikę skeptiškai ir socialiniuose tinkluose pasakojo apie savo patirtį, kai jiems buvo liepta „savanoriškai dirbti viršvalandžius“.