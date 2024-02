Suomijoje skelbiamas draudžiamų vardų sąrašas: Teflon, Yes, Vasara, Voldemort

Pasirodo, kad Suomijoje buvo tėvų, kurie norėjo savo vaiką pavadinti Voldemortu, Yes ar Vasara. Visiems šiems asmenims nebuvo leista taip pavadinti vaikų. Beje, jeigu kyla klausimų, kuo suomiams užkliuvo Lietuvoje kartais pasitaikantis vardas Vasara, tai suomiškai „vasara“ yra plaktukas.

Vardai turi atitikti standartus

Vardų taryba nagrinėja neaiškius atvejus dėl vaiko vardo tinkamumo. Tačiau galutinį sprendimą priima Skaitmeninių ir gyventojų duomenų paslaugų agentūra.

Valdyba sakė portalui „Yle“, kad jos sprendimai grindžiami vardų suteikimo įstatymais, draudžiančiais vardus, kurie gali būti laikomi įžeidžiančiais ar darančiais žalą jų turėtojui.

Be to, vardai turi atitikti nusistovėjusią vardų suteikimo praktiką formos, turinio ir rašybos požiūriu ir apskritai būti priimtini kaip vardai. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, tokie žodžiai kaip „stalas“ ar „dviratis“ negalėtų būti laikomi vardais. Be to, vardas neturėtų būti įprastai siejamas su priešinga lytimi ir neturėtų būti panašus į tipišką pavardę.

2019 m. Suomija pasistengė sušvelninti šalies vardų suteikimo įstatymus, suteikdama daugiau laisvės šeimoms, kilusioms iš užsienio.

Atmesti ir priimti vardai

Šiuo metu populiariausi suomiški vardai yra Olivia ir Leo.

Atmestų vardų pavyzdžiai: Costamus, Dín, Eldorado, Enaiya, Fiian, Freiherr, Glitch (angl. klaida), Haybis, Hendriksson, H'Serena, Ignatzius, Ingrefr, Ismacil, Jezebella, Kaliber, Krauce, Kukkuböö, Laaz, Michelsson, Mielivalta, Mikonmuksu, Mikonpentu, Monkeybear (angl. Beždžionė meška), Nex, Nosfe, Odottama, Senator, Sepé, Shmucci, Sotavalta, Teflon, Trip, Tuomisenpoika, Vasara (suom. plaktukas), Voldemort, Walmu, Wege, Wiena, Wilu, Yenet, Yes (angl. taip), Yún.