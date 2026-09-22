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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Suomiai griebiasi už galvų dėl degalų kainų: ruošiasi masiniam protestui

2026-09-22 08:42 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-22 08:42
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Suomijoje degalų kainoms pasiekus rekordines aukštumas, gyventojų kantrybė trūko. Litras dyzelino kai kuriose šalies vietovėse jau kainuoja daugiau nei 2,9 euro, o dalis žmonių nebeišgali automobiliu nuvykti į darbą.

Degalai (BNS nuotr.)

Suomijoje degalų kainoms pasiekus rekordines aukštumas, gyventojų kantrybė trūko. Litras dyzelino kai kuriose šalies vietovėse jau kainuoja daugiau nei 2,9 euro, o dalis žmonių nebeišgali automobiliu nuvykti į darbą.

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Šiuo metu Suomijoje dyzelinas degalinėse yra brangiausias visoje ES.

Šalies šiaurėje savaitės pradžioje litro dyzelino kaina viršijo 2,9 euro, o Helsinkyje už litrą vidutiniškai tenka mokėti beveik 2,5 euro. Suomijos vyriausybė nei ankstesniu degalų krizės etapu, nei dabar, kai kainos pasiekė rekordines aukštumas, nesiima jokių veiksmų, rašo Suomijos dienraštis „Iltalehti“.

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Protesto akcija „Nepilk degalų“

Opozicija ir transporto sektoriaus atstovai reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonių degalų kainų augimui sušvelninti. Socialiniuose tinkluose žmonės jungiasi prie spalio pradžioje planuojamos protesto akcijos „Nepilk degalų“, kurios tikslas – boikotuoti degalines.

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Esant tokioms kainoms, vidutinis darbuotojas nebegali sau leisti važinėti automobiliu į darbą, – teigia Centro partijos (KESK) politikai, reikalaudami sušaukti neeilinį premjero Petterio Orpo vyriausybės posėdį.

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Ministerija: sumažinti mokesčių ir rinkliavų neįmanoma

Pasak finansų ministrės Riikkos Purros, brangūs degalai yra aukštų naftos kainų rinkose pasekmė. Tai lemia užsitęsęs ginkluotas konfliktas Artimuosiuose Rytuose ir Rusijos rinkos uždarymas.

„Tai ne geopolitinė situacija“

„Galutinei degalų kainai didžiausią įtaką daro ne geopolitinė situacija, o pirmiausia apmokestinimo lygis. Tačiau, kai naftos kaina mažėja, dėl didelių fiksuotųjų mokesčių dedamųjų namų ūkių ir įmonių mokama kaina proporcingai nemažėja“, – analizuoja „Iltalehti“.

„Iltalehti“ pabrėžia, kad Švedijai pavyko suvaldyti situaciją. Vyriausybei sumažinus mokesčius ir degalų rinkliavą, 2026 metais degalų kainų skirtumas abipus Švedijos ir Suomijos sienos siekė net 60–80 centų už litrą.

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nu
nu
2026-09-22 09:46
Sankcijos visur sankcijos. Sankcijos Rusijai sugrįžta atgal sankcijų organizatoriams.
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Petras
Petras
2026-09-22 09:18
Lietuvoj irgi negalima nieko daryti, pasak pono Syso, biudzetas labai itemptas, pinigai dalinami kaip ismokos, pasalpos, paramos, lengvatos, todel ne zingsnio atgal, nes reikia padeti kencianciai lietuvos liaudziai.
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Jonas
Jonas
2026-09-22 09:36
Kokie atlyginimai Suomijoje?Lietuviai,pirmyn!
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