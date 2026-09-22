Suomiai griebiasi už galvų dėl degalų kainų: ruošiasi masiniam protestui

Šiuo metu Suomijoje dyzelinas degalinėse yra brangiausias visoje ES.
Šalies šiaurėje savaitės pradžioje litro dyzelino kaina viršijo 2,9 euro, o Helsinkyje už litrą vidutiniškai tenka mokėti beveik 2,5 euro. Suomijos vyriausybė nei ankstesniu degalų krizės etapu, nei dabar, kai kainos pasiekė rekordines aukštumas, nesiima jokių veiksmų, rašo Suomijos dienraštis „Iltalehti“.
Protesto akcija „Nepilk degalų“
Opozicija ir transporto sektoriaus atstovai reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonių degalų kainų augimui sušvelninti. Socialiniuose tinkluose žmonės jungiasi prie spalio pradžioje planuojamos protesto akcijos „Nepilk degalų“, kurios tikslas – boikotuoti degalines.
Esant tokioms kainoms, vidutinis darbuotojas nebegali sau leisti važinėti automobiliu į darbą, – teigia Centro partijos (KESK) politikai, reikalaudami sušaukti neeilinį premjero Petterio Orpo vyriausybės posėdį.
Ministerija: sumažinti mokesčių ir rinkliavų neįmanoma
Pasak finansų ministrės Riikkos Purros, brangūs degalai yra aukštų naftos kainų rinkose pasekmė. Tai lemia užsitęsęs ginkluotas konfliktas Artimuosiuose Rytuose ir Rusijos rinkos uždarymas.
„Tai ne geopolitinė situacija“
„Galutinei degalų kainai didžiausią įtaką daro ne geopolitinė situacija, o pirmiausia apmokestinimo lygis. Tačiau, kai naftos kaina mažėja, dėl didelių fiksuotųjų mokesčių dedamųjų namų ūkių ir įmonių mokama kaina proporcingai nemažėja“, – analizuoja „Iltalehti“.
„Iltalehti“ pabrėžia, kad Švedijai pavyko suvaldyti situaciją. Vyriausybei sumažinus mokesčius ir degalų rinkliavą, 2026 metais degalų kainų skirtumas abipus Švedijos ir Suomijos sienos siekė net 60–80 centų už litrą.
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