Tai „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities policija, kuria remiasi „Ukrinform“.

Gautomis žiniomis, per Rusijos atakas Krasnopilios bendruomenėje žuvo du civiliai, o dar du buvo sužeisti. Be to, buvo sugriauti 26 privatūs gyvenamieji namai, dar 30 apgadinta. Nukentėjo daugiabutis gyvenamasis namas, parduotuvė, kultūros centras, apgadinti trys ūkiniai pastatai.

Rytą Rusijos kariuomenė vėl smogė Krasnopiliai valdomosiomis aviacinėmis bombomis, bendruomenės teritorijoje sunaikinti dar šeši namų ūkiai.

Seredino Budos bendruomenėje per apšaudymus buvo sužeisti du civiliai, nukentėjo automobilis ir privatus namas.

Daug žalos padaryta ir Nyžnia Syrovatkos bendruomenei – ten nukentėjo 35 privatūs namai, trys ūkiniai pastatai, 12 automobilių ir du traktoriai.

Kitose gyvenvietėse apgadinti infrastruktūros objektai, švietimo įstaiga, degalinė, du gyvenamieji namai.

Iškelta baudžiamoji byla pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnį (karo nusikaltimai).

Kaip jau buvo pranešta, kovo 22-osios naktį ir rytą Rusijos kariškiai 32 kartus apšaudė Sumų sritį.