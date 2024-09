Sulaikytas pasaulio bokso čempionas Usykas: paviešino vaizdo įrašą

Socialiniame tinkle „Telegram“ 2020 m. olimpinį auksą laimėjęs Žanas Beleniukas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kad O. Usykas yra su antrankiais.

Pasak Ž. Beleniuko, boksininkas buvo sulaikytas Krokuvos oro uoste (Lenkija), tačiau tikslios incidento aplinkybės nėra žinomos.

😱 BREAKING! Ukrainian super boxing champion Oleksandr Usyk has been detained at the airport in Krakow (Poland). At the moment, I do not know the details of the incident pic.twitter.com/UORUxkbKfl