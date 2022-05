„Sukruvintas“ Rusijos ambasadorius pareiškė: Bučos žudynės – suvaidintos

Rusijos ambasadorius Lenkijoje Sergejus Andrejevas gegužės 9-ąją buvo aplietas raudonais dažais per Antrajame pasauliniame kare kovojusių Sovietų Sąjungos karių pagerbimo ceremoniją Varšuvoje, pranešė Lenkijos ir Rusijos žiniasklaida. Incidentas įvyko ambasadoriui atvykus į sovietų karių kapines padėti gėlių.

Netrukus po to, kai buvo apipiltas, S. Andrejevas sulaukė klausimo: „Pone, ant savęs turite ukrainiečių žmonių kraują, tai simbolizuoja ši spalva. Kaip dėl to jaučiatės?“

Į tai S. Andrejevas atsakė: „Ant manęs sirupas“. Pataisytas, kad raudoni dažai simbolizuoja kraują, S. Andrejevas atsakė: „Tai simbolizuoja inscenizaciją. Inscenizaciją ir Bučoje, ir čia“.

The #Russian ambassador, doused in syrup yesterday in Warsaw, immediately after the incident called the massacre in #Bucha a "staged". pic.twitter.com/3j17OFptnc