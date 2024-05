Stichijos siaubia Europą: vėjas vartė traukinius ir apgadino namus, rekordinis kritulių kiekis patvindė miestus

Portalas „Euronews“ skelbia, jog dėl tokios audros patvino miestai ir miesteliai, o Europai reiktų tikėtis daugiau lietaus.

Šiaurės Italiją užklupo smarkios audros ir gausios liūtys, dėl kurių keli regionai, įskaitant Padują ir Vičencą, buvo apsemti.

Iškviestos gelbėjimo tarnybos, kurios valtimis gelbėjo gyventojus iš užtvindytų namų, kol užlietose gatvėse plūduriavo automobiliai. Veneto regiono gubernatorius apibūdino potvynį kaip „vandens bombą“.

Dėl gausaus lietaus patvino Muson dei Sassi upės krantai Padujos regione, todėl kilo didelis potvynis.

Lombardijoje, Borgo Mantovano mieste, vėjo gūsiai, kurių greitis siekė 150–200 km/val., apvertė krovininį traukinį.

It happened yesterday in a place called Borgo Mantovano on the border between Lombardy and Emilia Romagna.

I think it’s the first time that in Italy we have had a hail and wind storm and tornado so strong to overturn seven wagons (22 tons each) of a cargo train. 😳 pic.twitter.com/BMHRdE0k2N